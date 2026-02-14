🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas
Niels Vandeputte heeft de laatste Exact Cross van het seizoen gewonnen. In Sint-Niklaas klopte hij Michael Vanthourenhout nog in een lange sprint.
Sinds het WK, en bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Thibau Nys, laat Niels Vandeputte nog weinig liggen. In Maldegem won hij, in Middelkerke werd hij tweede, afgelopen zondag in Lille domineerde Vandeputte.
In Sint-Niklaas mocht Vandeputte al voor de zesde keer dit seizoen zegevieren. Op twee ronden van het einde was Vanthourenhout weggereden, zijn ploegmaat Kuypers probeerde het ploegenspel te spelen.
Vandeputte gaf niet op en zette de achtervolging in. Hij kwam in de slotronde steeds dichter, bij het opdraaien van de laatste rechte lijn moest hij nog 20 meter goedmaken op Vanthourenhout, maar Vandeputte slaagde er wel in.
Vandeputte moest diep gaan voor zege
"Ik moet heel eerlijk zijn dat ik niet de benen had van vorig weekend in Lille", zei Vandeputte achteraf. "Het was voortdurend vechten voor de posities. Toen Vanthourenhout een gaatje sloeg, zat ik te ver. Dat was mijn eigen fout natuurlijk."
"Ik moest gewoon blijven rijden om nog te kunnen winnen. Ik merkte dat ik in de sprint meter voor meter dichter kwam. Voor één keer was ik blij dat de finish ver lag en dat ik Vanthourenhout nog net kon pakken op de meet."
Niels Vandeputte goes SUPERSONIC ✈️
A huge sprint from the Alpecin man to chase down Michael Vanthourenhout and claim the win in Sint-Niklaas. pic.twitter.com/v7m3oD6JCa
