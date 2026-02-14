Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

Lucinda Brand heeft in Sint-Niklaas haar 20ste cross van het seizoen gewonnen. De wereldkampioene in het veld zal binnenkort al haar eerste wegkoers rijden.

Topseizoen Brand in het veld

In tegenstelling tot Mathieu van der Poel blijft wereldkampioene Lucinda Brand crossen. In Sint-Niklaas reed ze al haar 26ste cross van het seizoen, zondag in Lille rijdt ze ook nog haar 27ste en laatste cross van het seizoen.

In Sint-Niklaas pakte Brand haar 20ste overwinning van het seizoen, dat is een evenaring van haar seizoen 2021-2022, maar toen reed Brand wel 33 wedstrijden, dit seizoen had ze er dus minder crossen voor nodig.

Brand rijdt over drie weken Strade Bianche

Een geslaagd seizoen dus voor Brand, waarin ze voor de tweede keer wereldkampioen werd. Toch zal Brand snel overschakelen op de weg, want binnen exact drie weken staat ze al aan de start van de Strade Bianche.

"Als je ziet wat ze deze week al van wegtrainingen heeft gedaan… Dat waren trainingen van vijf tot zes uur. Dat zal ook doorwegen op het einde van een lang crossseizoen, maar ja, de Strade Bianche komt eraan", zei Sven Nys bij Sporza.



De voorbije vier seizoenen begon Brand telkens pas eind maart aan haar seizoen op de weg, in 2021 was de Strade Bianche ook haar eerste wedstrijd van het seizoen. Dat zal nu dus opnieuw het geval zijn.