Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

Na een geslaagd eerste jaar op de weg, krijgt Toon Aerts dit jaar nog meer kansen bij Lotto-Intermarché. Waarom zet hij pas op zijn 32ste echt die stap naar de weg?

Aerts gaat van veldrijden naar de weg

Het veldrijden blijft nog altijd een passie voor Toon Aerts, dat heeft hij afgelopen seizoen ook gevoeld. Met een tweede Europese titel in het veldrijden kon hij ook zijn eerste grote zege boeken sinds zijn schorsing.

De twee laatste weekends van het veldritseizoen laat Aerts wel aan zich voorbij gaan, hij richt zich op zijn tweede seizoen op de weg. Na zijn geslaagde test van vorig jaar bij Lotto smaakte het naar meer, Aerts is blij dat hij de volgende stap kan zetten.

Waarom zet Aerts nu pas de stap naar de weg?

Hoe komt het dat Aerts nu pas die stap zet? "Na mijn Europese titel in 2016 werd ik fulltime crosser en verder koerste ik niet al te veel op de weg. Want er werd me gezegd dat het te veel energie kostte voor de winter", zegt hij bij Pickx Sports.

"Daarom heb ik het ook nooit geprobeerd. Eens in de Ronde van België, maar niet meer. Ik had er ook de ploeg niet voor. Plots kwam er dan vorig jaar die samenwerking tussen Deschacht en Lotto en dat viel goed mee."



Aerts is heel blij dat hij op zijn 32ste nog van nieuwe dingen kan proeven. Zo zal hij dit voorjaar zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.