Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

Michael Vanthourenhout heeft naast een zesde zege van het seizoen gegrepen. In Sint-Niklaas leek hij op weg naar de overwinning, maar in de sprint werd hij nog geklopt door Niels Vandeputte.

In Middelkerke kon Michael Vanthourenhout een week geleden voor het eerst sinds zijn zege in de Wereldbeker in Sardinië eind november nog eens zegevieren. In Sint-Niklaas leek hij op weg naar een nieuwe overwinning.

Vandeputte snoept Vanthourenhout nog zege af

In de laatste twee ronden was Vanthourenhout alleen weggereden en kreeg hij hulp van zijn ploegmaat Gerben Kuypers om af te stoppen. Maar Niels Vandeputte legde zich er niet zomaar bij neer.

Bij het opdraaien van de laatste lange rechte lijn had Vanthourenhout nog een voorsprong van zo'n 20 meter, maar Vandeputte sprintte hem nog voorbij en pakte zo de zege in Sint-Niklaas. "Het is heel spijtig", zuchtte Vanthourenhout achteraf.

Vanthourenhout wist snel hoe laat het was

"Ik denk dat Gerben (Kuypers) en ik het perfecte ploegenspel speelden. Maar wisten natuurlijk dat Vandeputte een snelle laatste ronde in zijn benen heeft." In die sprint wist Vanthourenhout al snel hoe laat het was.

"Ik voelde dat ik niet meer vol kon aanzetten. Toen ik achterom keek en zag dat Niels dat wel kon, wist ik dat de zege plots ver weg was." Vanthourenhout moest tevreden zijn met plaats twee, Vandeputte pakte de zege.