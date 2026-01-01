Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Shari Bossuyt heeft haar terugkeer in het peloton gemaakt na een periode van schorsing. De manier waarop ze opnieuw aansluiting vond in de wielerwereld waren een van de hoogtepunten van 2025.

Achtergrond van de schorsing

Shari Bossuyt werd geschorst nadat in een dopingcontrole sporen van een verboden stof waren aangetroffen. De aanwezigheid van de stof was niet het gevolg van opzettelijk gebruik, maar als renner moet je dat zelf bewijzen.

Door de hoge kosten van een juridische strijd koos ze ervoor de sanctie niet verder aan te vechten. Tijdens haar afwezigheid bleef de discussie over haar zaak, die veel gelijkenissen toont met die van Toon Aerts, voortduren.

De omstandigheden van de positieve test en de beperkte mogelijkheden om zich te verdedigen, maakten het dossier complex. De renster bleef intussen trainen binnen de beperkingen van haar schorsing.

Terugkeer in competitie

Na het uitzitten van haar straf keerde Bossuyt terug in het peloton. “Iedereen weet dat die schorsing onterecht was, maar dat ze besloten heeft omwille van financiële redenen om die niet aan te vechten”, vertelt Renaat Schotte in Het Nieuwsblad.



“Ze was niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Maar groot respect voor de manier waarop ze haar tijd uitzat, terugkeerde en meteen de GP van Wallonië won. Op het WK baanwielrennen pakte ze ook een medaille. Shari zal de komende jaren alleen maar sterker worden”, besluit hij.