Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Remco Evenepoel dit jaar de Ronde van Vlaanderen? Het gerucht blijft opduiken, maar ploegleider Klaas Lodewyck is klaar en duidelijk.

Midden december ontkende Ralph Denk, CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, dat Remco Evenepoel dit jaar zou starten in de Ronde van Vlaanderen. Het risico op valpartijen en het missen van de Tour was te groot.

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen?

Onlangs dook echter een gerucht op dat Evenepoel eerste reserve zou zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe voor de Ronde van Vlaanderen. De kans op een deelname op 5 april leek toch niet onmogelijk te zijn.

Evenepoel zal zich namelijk met een hoogtestage klaarstomen voor de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart). Zijn vorm zou dus goed moeten zijn, wat zeker van pas zou komen tijdens de Ronde van Vlaanderen.

Lodewyck sluit Ronde van Vlaanderen uit

Ploegleider Klaas Lodewyck is klaar en duidelijk. "Ik denk vooral: laat ze maar schrijven. Iedereen heeft zijn beroep en doet wat hij moet doen. Wij zijn gefocust op wat wij denken dat nu het beste is", zegt hij bij De Zondag.

"Van dat plan gaan we voorlopig niet afwijken." Na de Ronde van Catalonië zal Evenepoel dus enkel de Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) rijden als klassiekers dit voorjaar.