Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Foto: © photonews

Bij een bepaalde afspraak op de wielerkalender is het telkens de vraag of Evenepoel en Van Aert aan de start komen. Dat geldt voor het BK tijdrijden.

Belgian Cycling en de gemeente Maarkedal hebben onlangs het parcours bekendgemaakt voor het BK tijdrijden 2026 voor jeugd en elite. De start en aankomst ligt in de dorpskern van Etikhove. Op vrijdag 26 juni gaat het BK tijdrijden door bij de elite. De vrouwen rijden één ronde van 21 kilometer. De mannen rijden twee ronden, goed dus voor een afstand van 42 kilometer.

Zo zal de afstand van het BK tijdrijden ongeveer even lang en zelfs iets langer zijn dan vorig jaar. De meest uitdagende passage wordt wellicht de beklimming van de Delfdries. Met deze locatie en dit parcours hoopt de organisatie uiteraard om Remco Evenepoel opnieuw te overtuigen om net als vorig jaar aan het BK tijdrijden deel te nemen.

Vorig jaar met Evenepoel maar zonder Van Aert

Op zich is het nationale tijdritkampioenschap voor hem wel een goede test in aanloop naar de Tour. Het zou helemaal een groot wielerfeest zijn als ook Wout van Aert verleid kan worden tot een deelname. Vorig jaar paste Van Aert voor het BK tijdrijden. Samen met winnaar Evenepoel stonden Florian Vermeersch en Alec Segaert op het podium.

"We zijn een kleine maar fiere gemeente met de ambitie en de organisatiekracht om iets moois neer te zetten", laat Joris Nachtergaele, de burgemeester van Maarkedal, verstaan. " En dat willen we met de organisatie van dit BK tijdrijden ook laten zien. Ik kijk dan ook bijzonder uit naar het BK tijdrijden." Laten we duimen voor een vlekkeloos kampioenschap.

Belgian Cycling rekent op topeditie

Laten we duimen voor een vlekkeloos kampioenschap.
Nathalie Clauwaert, de algemeen directeur van Belgian Cycling, is blij dat het BK tijdrijden weer doorgaat in een regio waar de koers echt leeft. "We tellen nu volop af naar een topeditie en kijken ernaar uit om samen met alle partners en supporters een onvergetelijk kampioenschap neer te zetten."

