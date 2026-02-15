Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant
Foto: © photonews

Tadej Pogacar zal dit voorjaar wellicht niet kunnen rekenen op Jhonatan Narvaez. De Ecuadoraan viel in de Tour Down Under en brak daarbij enkele wervels.

Op 24 januari liep het stevig mis voor Jhonatan Narvaez in de vierde etappe van de Tour Down Under. De Ecuadoraan stond op dat moment tweede in het klassement en zou een belangrijke pion worden voor Tadej Pogacar in het voorjaar. 

"Hij heeft meerdere stabiele compressiefracturen in de borstwervels opgelopen, waarvoor op dit moment geen operatie nodig is", zei ploegdokter Adrian Rotunno eind januari over de blessures van Narvaez. 

Geen klassiekers, wel Giro voor Narvaez?

Ploegmanager Joxean Fernández ‘Matxin’ heeft bij Marca een update gegeven over Narvaez. "Ik denk, binnen de grenzen van mijn optimisme, dat hij de start van de Giro d'Italia moet kunnen halen", stelt Matxin.

De Giro gaat op 8 mei van start in Bulgarije, maar het zou dus wel betekenen dat Narvaez geen klassiekers kan rijden dit voorjaar. Voor zijn kopman Pogacar is dat, onder meer voor Milaan-Sanremo, een stevige aderlating. 


"Jhonatan kan niet meedoen aan de kasseiklassiekers en dat was wel het plan." Al sluit Matxin de heuvelklassiekers nog niet helemaal uit. "De focus ligt op de Giro, maar misschien haalt hij de Ardennen."

Jhonatan David Villavicencio Narvaez

