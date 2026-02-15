📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

Nog twee crossen en de carrière van Lars van der Haar zit erop. Voor zijn laatste crossen heeft hij nog een speciale fiets gekregen van Trek.

Van der Haar stopt met crossen

Deze week werd Lars van der Haar voor de tweede keer vader, van een zoontje Lio. De Nederlander kan binnenkort ook volop van het vaderschap genieten, want hij hangt over een week zijn fiets aan de haak.

Nog de slotmanche van de X2O Badkamers Trofee straks in Brussel en de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle en de carrière van Van der Haar is afgelopen. De 34-jarige Nederlander besliste begin november om eind dit seizoen te stoppen.

Nieuwe fiets voor Van der Haar

Voor zijn laatste crossen kreeg Van der Haar van Trek nog een speciale en gepersonaliseerde fiets. De fiets is voornamelijk blauw met enkele oranje accenten zoals zijn voornaam 'Lars' en ook een Nederlandse leeuw.

'Lars, a cross journey (2012-2026)', staat er ook op de fiets. "Ik ben in de zevende hemel met mijn nieuwe fiets! Bedankt, Trek", schreef de afscheidnemende Nederlander nog op zijn Instagram.

Kan Van der Haar met zijn nieuwe fiets nog eens mikken op een podiumplaats? Dat lukte voor het laatst op het NK, waar hij zilver pakte. In zijn laatste negen crossen eindige Van der Haar slechts twee keer in de top tien.



