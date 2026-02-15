🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

Het Valentijnsweekend is zo stilaan voorbij, maar de liefde is binnen de ploeg van Wout van Aert zeker nog groot. Al helemaal tussen hem en Matteo Jorgenson.

De sfeer is uitstekend bij Visma-Lease a Bike: een goede basis om het wegseizoen van 2026 mee aan te vatten. Om die goede sfeer in de verf te zetten, heeft Visma-Lease a Bike een video op zijn sociale media geplaatst. In het korte filmpje stelen Wout van Aert en Matteo Jorgenson de hoofdrol. Ze dollen met elkaar dat het een lieve lust is.

Het is leuk om te zien dat Van Aert het weer helemaal ziet zitten in aanloop naar het nieuwe wegseizoen. Onlangs werd hij ook al breed glimlachend gespot op de Sierre Nevada. Het zijn daar winterse toestanden, maar daar kan hij natuurlijk beter mee om dan de meeste van zijn collega. Tijdens de wegtrainingen valt er blijkbaar ook heel wat te lachen.

Jorgenson en Van Aert stelen de show

Zeker als Matteo Jorgenson in de buurt is: de Amerikaan is op zijn beurt bekend als één van de sfeermakers in de ploeg. Jorgenson daagt Van Aert uit om hem een kusje op de wang te geven. Visma-Lease a Bike zette de video online op Valentijnsdag: dan zou het wel toepasselijk zijn. Alleen is het dan uitkijken naar de reactie van Van Aert.

Who wants a Valentine’s kiss from Wout?😘 pic.twitter.com/Ru4PPVn7jq — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 14, 2026

Die was ook wel te vinden voor een grapje en kwam met zijn tong wel heel dicht in de buurt van het gezicht van Jorgenson. Die laatste besloot uiteindelijk om toch wat terug te deinzen. In elk geval is het duidelijk dat deze twee sterkhouders van de ploeg prima overeenkomen en dat het bij Visma-Lease a Bike plezante trainingstochten zijn.



Eerste wegkoers stilaan in zicht voor Van Aert

We hopen voor Wout dat het zo plezant blijft, al zal het binnenkort wel weer bittere ernst zijn wanneer hij terug aan koersen toekomt. Ondanks de enkelblessure uit het veldritseizoen is het voorzien dat hij zijn wegseizoen aanvat in de Omloop op 28 februari.