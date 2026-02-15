Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Remco Evenepoel steekt zich niet weg: er komt al snel weer een volgende koers aan. Maandag staat hij aan de start van de UAE Tour.

Een dag voor de start van de koers stelt hij bij Sporza zijn ambities voor. "Dit is een WorldTour-koers. In deze fase van mijn carrière heb ik meer aan WorldTour-zeges dan aan ProTour-zeges. Ik wil weer een goeie week draaien met de ploeg, zeges meepakken en stappen vooruitzetten. Dit was ook een wedstrijd waar we met de ploeg voor wilden gaan om te winnen."

Het was dus een makkelijke keuze voor Evenepoel om de UAE Tour toe te voegen aan zijn programma. Het was misschien nog idealer geweest als hij zich al eens kon meten met Pogacar. De Sloveen stuurt zijn kat maar UAE Team Emirates-XRG heeft nog andere ijzers in het vuur waar ze mee Evenepoel kunnen beconcurreren voor de eindzege.

Evenepoel schrijft niemand af

"Ze zijn sowieso sterk met naast Isaac del Toro ook nog Adam Yates, die niet slecht was in Oman", zegt Evenepoel daar zelf over. "Op papier is het logisch dat het een strijd met Isaac zal worden, maar er kan altijd iemand met de zege aan de haal gaan zoals Lennert Van Eetvelt dat hier al gedaan heeft. Ik schrijf niemand af", aldus Evenepoel.

Het zou dus ook een Belgische verrassing kunnen worden, maar we kijken toch vooral uit naar gevestigde waarde Evenepoel. Een voordeel voor hem is dat er ook weer een tijdrit is opgenomen in het rittenschema. "Bij de tijdrit is er weinig bochtenwerk en dat kan in mijn voordeel zijn. Het mocht langer zijn dan 12 kilometer, maar je moet het doen met wat je krijgt."

Evenepoel duidelijk over de tijdrit

Evenepoel zal daar zeker proberen om tijd te pakken. "Die onbekende slotklim wordt een specifieke inspanning. Vandaar heb ik ook deelgenomen aan de koersen op Mallorca, waar er ook een col van 15 kilometer was, weliswaar met andere percentages."