Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke vindt dat de tegenstand niet moedeloos mag worden van Van der Poel en Pogacar. Er bestaat immers ook nog zoiets als werken op de lange termijn.

Na het vertrek van Remco Evenepoel heeft Soudal Quick-Step echt wel de ommezwaai gemaakt om terug de klassieke ploeg van weleer te worden. Hierover neemt ploegleider Sep Vanmarcke in een exclusief gesprek met Wielerkrant alle twijfel weg. Door de aanwezigheid van een Landa en Van Wilder konden daar nog altijd vragen bij gesteld worden, maar het ligt dus vast welke identiteit de Wolfpack zich weer wil toe-eigenen.

"Ja, dat hebben ze heel bewust willen doen", bevestigt Vanmarcke de ommezwaai naar het klassieke DNA. "Het vertrek van Remco Evenepoel is een aderlating in de zin dat een groot talent verdwijnt dat koersen kan winnen. Tegelijkertijd opent het ruimte om weer richting die klassieke ploeg te gaan. Dat is zo. Dat is iets dat bij iedereen positief onthaald komt."

Buitenwereld kijkt uit naar 'nieuw' Soudal Quick-Step

Dan heeft Vanmarcke het over reacties vanuit de buitenwereld en die stroken met het interne gevoel. "Dat is ook bij iedereen in de ploeg komt. Het oude is weer het nieuwe en iedereen is weer heel enthousiast. Ik denk dat de ploeg ook heel goed aangekocht heeft", is Vanmarcke tevreden over de nieuwkomers bij Soudal Quick-Step.

Hij ziet goede ondersteuning voor topsprinters Magnier en Merlier. "Er is nu ook heel sterke aanvulling voor die mannen, met een Stuyven, een Van Baarle en ook een Rex die in de toekomst niet onderschat mag worden. Zo zijn er nog wel een aantal mannen die aan het opkomen zijn. De ploeg staat er opnieuw veel sterker voor richting de klassiekers. Ik verwacht dat we onszelf weer kunnen tonen."

Vanmarcke denkt ook aan lange termijn

De underdogrol blijft wel van kracht."Het zal nog altijd werkendag worden om Pogacar en Van der Poel te verslaan, maar we moeten als eenheid werken om die manieren te vinden. Als zij een mindere dag hebben, moeten we proberen toe te slaan. We moeten geloven in onze kansen en ook op lange termijn werken. Het is niet alleen dit jaar dat telt. De weg die we ingeslagen zijn, is boeiend voor iedereen."