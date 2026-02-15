🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

Arnaud De Lie staat dit jaar stevig op zijn strepen. Bij zijn eerste koers van het jaar heeft hij zich meteen op opmerkelijke wijze laten gelden.

Hij wordt niet voor niets de Stier van Lescheret genoemd. De Clasica de Almeria was zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. De Lie was van plan om op Spaanse bodem onmiddellijk mee te spurten voor de prijzen. Een van zijn concurrenten was Biniam Girmay en het was de Eritreeër die voor NSN naar zijn tweede zege van het jaar spurtte.

Alleen had dat wel wat voeten in de aarde. Lewis Askey vertolkte de rol van lead-out voor Girmay. De gewoonte is dat de lead-out zich weer laat afzakken nadat het werk voor de kopman gedaan is. Het mag misschien verbazen dat er hierdoor niet meer valpartijen veroorzaakt worden, maar deze keer was het wel kantje boord.

Arnaud De Lie was alvast de mening toegedaan dat Askey in de weg reed. De camerabeelden namen Askey duidelijk in het vizier. De Lie wilde bij het passeren uit zijn wiel komen, maar ook op rechts kwam er een collega van hem volop spurten langs de hekken. Zo zat De Lie enigszins in de tang: hij deelde een stevige beuk uit aan Askey.

That was close 😳🫣 pic.twitter.com/0NXSxILL6z — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 15, 2026

De 24-jarige Brit kon zich na deze por en na contact met andere renners maar net overeind houden. Valpartij vermeden dus. De Lie vond niet dat hij zelf iets fout deed en was bij Eurosport zelfs heel erg streng voor hem. "Hij bleef maar in de weg rijden", uitte De Lie kritiek op de renner van het winnende teams. "Er kwam bijna een val, maar het was hij of ik."





Dat noemen ze dan strijden op het scherpst van de snee. In Almeria klopte Girmay onze landgenoot Milan Fretin en werd Moschetti derde. Ook elders werden koersen gereden. Laurance won de slotrit in de Ronde van de Provence, de eindzege ging naar Riccitello. Bij de vrouwen ging zowel de ritzege als de eindzege in de Setmana Ciclista Valenciana naar Demi Vollering.