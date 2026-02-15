🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie staat dit jaar stevig op zijn strepen. Bij zijn eerste koers van het jaar heeft hij zich meteen op opmerkelijke wijze laten gelden.

Hij wordt niet voor niets de Stier van Lescheret genoemd. De Clasica de Almeria was zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. De Lie was van plan om op Spaanse bodem onmiddellijk mee te spurten voor de prijzen. Een van zijn concurrenten was Biniam Girmay en het was de Eritreeër die voor NSN naar zijn tweede zege van het jaar spurtte. 

Alleen had dat wel wat voeten in de aarde. Lewis Askey vertolkte de rol van lead-out voor Girmay. De gewoonte is dat de lead-out zich weer laat afzakken nadat het werk voor de kopman gedaan is. Het mag misschien verbazen dat er hierdoor niet meer valpartijen veroorzaakt worden, maar deze keer was het wel kantje boord. 

Arnaud De Lie was alvast de mening toegedaan dat Askey in de weg reed. De camerabeelden namen Askey duidelijk in het vizier. De Lie wilde bij het passeren uit zijn wiel komen, maar ook op rechts kwam er een collega van hem volop spurten langs de hekken. Zo zat De Lie enigszins in de tang: hij deelde een stevige beuk uit aan Askey.

De 24-jarige Brit kon zich na deze por en na contact met andere renners maar net overeind houden. Valpartij vermeden dus. De Lie vond niet dat hij zelf iets fout deed en was bij Eurosport zelfs heel erg streng voor hem. "Hij bleef maar in de weg rijden", uitte De Lie kritiek op de renner van het winnende teams. "Er kwam bijna een val, maar het was hij of ik."

Dat noemen ze dan strijden op het scherpst van de snee. In Almeria klopte Girmay onze landgenoot Milan Fretin en werd Moschetti derde. Ook elders werden koersen gereden. Laurance won de slotrit in de Ronde van de Provence, de eindzege ging naar Riccitello. Bij de vrouwen ging zowel de ritzege als de eindzege in de Setmana Ciclista Valenciana naar Demi Vollering

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Category Pro
Tour de la Provence
Clasica de Almeria
Arnaud De Lie
Biniam Girmay
Matteo Moschetti

Meer nieuws

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

21:30
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

20:00
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

19:00
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

18:30
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

17:00
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

16:30
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15:00
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

14:00
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

13:30
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

13:00
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

12:30
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

12:00
Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

11:00
1
Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

10:00
Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

09:00
Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

08:30
Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

08:00
Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

07:30
Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

07:00
Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

14/02
"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

14/02
Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

14/02
Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

14/02
📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

14/02
🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

14/02
Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

14/02
🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

14/02
Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

14/02
📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

14/02
"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

14/02
Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

14/02
Toptalent Widar wordt prof: bondscoach onthult wat het moeilijkste zal zijn

Toptalent Widar wordt prof: bondscoach onthult wat het moeilijkste zal zijn

14/02
🎥 UCI en Wereldbeker pakken uit met mooi eerbetoon voor Iserbyt

🎥 UCI en Wereldbeker pakken uit met mooi eerbetoon voor Iserbyt

14/02
Het zindert nog altijd na: Van der Poel eerlijk over "haat-liefdeverhouding met de Tour"

Het zindert nog altijd na: Van der Poel eerlijk over "haat-liefdeverhouding met de Tour"

14/02
Tim Wellens zag zijn leven sterk veranderen door Belgische titel

Tim Wellens zag zijn leven sterk veranderen door Belgische titel

14/02
Een maand op voorhand: De Bondt kondigt nu al opgave in topkoers aan

Een maand op voorhand: De Bondt kondigt nu al opgave in topkoers aan

14/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tim Wellens Niels Vandeputte Patrick Evenepoel Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers Wout Van Aert Klaas Lodewyck Tadej Pogacar Jarno Widar Gianni Vermeersch Wout Poels Lucinda Brand Demi Vollering Matteo Moschetti Lawrence Naesen Bart Wellens Arnaud De Lie Biniam Girmay

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved