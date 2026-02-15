Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Soms zeggen beelden meer dan duizend woorden. Mathieu van der Poel hoeft niet eens iets te zeggen om een nieuwe fase in zijn seizoen aan te kondigen.

Dat is een van de voordelen van sociale media anno 2026. De accounts van de grote namen uit de sportwereld worden ook door veel mensen gevolgd en zij kunnen zo de boodschap de wereld insturen waarvan ze willen dat die verspreid komt. De meest recente boodschap van Van der Poel is duidelijk: hij werkt weer voluit richting wegseizoen.

De tijd van de ontspanning is dus weer voorbij. Nochtans heeft Van der Poel daar onlangs bewust tijd voor gemaakt. Na afloop van zijn uiterst succesvolle veldritcampagne had hij daar wel nood aan. Een dag na het veroveren van zijn achtste wereldtitel in het veld trok Van der Poel samen met vriendin Roxanne meteen op skivakantie.

Batterijen van der Poel weer opgeladen

Van der Poel heeft er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om na het veldritseizoen naar Livigno te trekken: dat was ook in 2026 het geval. Eens de batterijen weer zijn opgeladen, is het echter weer tijd voor bittere ernst. Dat moment lijkt nu te zijn aangebroken, want Van der Poel stoomt zich volledig klaar voor het wegseizoen.

Dat laat hij zien in twee afbeeldingen op zijn Instagram Stories. Op een eerste foto is te zien welk hard labeur hij indoor verricht door aan gewichtheffen te doen. Op een tweede foto toont aan welk zicht Van der Poel heeft tijdens een van zijn fietstochten. Hij werd vergezeld door mooi volk: hij vertoefde in de buurt van wel wat sprintersgeweld.

Van der Poel moet nog beslissen over Omloop

Lees ook... Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"
Zo vat Mathieu van der Poel de laatste rechte lijn richting het wegseizoen van 2026 aan. Dat begint mogelijk in de Omloop. Van der Poel zou ongeveer een week voor de Omloop beslissen over zijn deelname. De Vlaamse opener staat op de kalender op zaterdag 28 februari.

