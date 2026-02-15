Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het leven van een wielrenner is niet altijd rozengeur en maneschijn. Tom Pidcock laat ongeveer hetzelfde geluid horen als Mathieu van der Poel over de Tour de France.

Het is geen geheim dat de Tour de France niet de meest favoriete koers van Mathieu van der Poel is om te rijden. Vaak zijn de kansen voor hem persoonlijk schaars. Dat maakt het tijdens verschillende dagen minder boeiend. Voor Tom Pidcock ligt het een tikkeltje anders, maar ook bij hem roept de Tour niet meteen het meest fijne gevoel op.

Dat zou eigenlijk toch wel aanwezig moeten zijn bij de grootste renners van het moment, over de grootste koers ter wereld. Onlangs kondigde Pidcock aan dat hij in 2026 opnieuw zal deelnemen aan de Tour. "Ik moet het gevoel van opwinding voor de Tour weer terugvinden", geeft de Brit bij The Observer toe dat hij nog moet werken aan zijn enthousiasme.

Pidcock wil vooral plezier beleven in de Tour

Pidcock legt uit waarom de Tour voor hem zo'n mentale beproeving is. "Extern is er zo'n hoge druk en grote verwachtingen, maar ook binnen de ploegen intern. Ik denk dat het er in onze ploeg anders aan zal toegaan", aldus de renner van Pinarello Q36.5. "Mijn grootste doel is om plezier te beleven en ervan te genieten en ik denk dat dit succes zal brengen."

Uiteraard is de voorwaarde wel dat de vorm supergoed is. Anders mag je het sowieso vergeten tegen de beste renners uit het peloton. "We gaan uiteraard wel trainen als gekken. We zullen in de best mogelijke vorm verkeren", verzekert Pidcock. Een Tour de France afwerken zonder enige stress behoort wellicht niet tot de realiteit.

Pidcock meent mentaal sterk te zijn

Lees ook... Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan
"Als we er naartoe gaan en kunnen genieten van de stress in de Tour, dan zal de mindset teruggaan naar hoe het zou moeten zijn. Ik zou wel zeggen dat ik mentaal heel sterk ben. De druk heeft geen vat op mij." Het heeft niet zozeer invloed op zijn resultaten, maar wel op zijn beleving. 

