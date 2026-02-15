Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Remco Evenepoel steekt zich niet weg tijdens de eerste koersen van het wegseizoen. De confrontaties met andere renners hebben sommigen inkijk gegeven in zijn aanpak.

In een gesprek met bici.PRO komt Antonio Tiberi terug op zijn duel met Evenepoel in de Ronde van Valencia. Tiberi eindigde vierde in de door Remco gewonnen koninginnenrit en kon hem het langst volgen bij de favorieten. "Er was een mooie confrontatie met Remco, die echt heel sterk was. Van alle renners die zijn wiel moesten lossen, was ik de laatste."

Het is ook wel zo dat werkelijk iedereen moest lossen, maar het gaf Tiberi een goed gevoel dat hij het langst kon aanklampen. "Dit alles gaf me goede antwoorden over mijn conditie en vooral veel zelfvertrouwen. Tot nu toe is er goed werk geleverd. Ik ben waar ik wilde zijn, ik zit precies op schema." Veelbelovend voor zichzelf en zijn ploeg Bahrein-Victorious.

Veel aerodynamica bij Evenepoel

Nochtans is het niet zo dat de aankomst al in zicht was. "Ja, het was nog enige tijd tot de finish." Een uitdaging voor de tegenstanders van Evenepoel is de enorme aerodynamica bij de wereldkampioen tijdrijden. "Vooral op het vlakke is hij erg klein. Als hij zich dan klein maakt, dan riskeer je te veel lucht te pakken", moet Tiberi toegeven.

Evenepoel wil in zo'n finale constant een goed beeld hebben van de concurrentie. "Wat me het meest is bijgebleven, is dat hij toen we nog met zijn tweeën waren zich elke 50-100 meter omdraaide om te zien of ik nog in het wiel zat. Daarna pakte hij uit met een versnelling van 5-6 seconden. Dat hield hij vol tot ik moest lossen."

Killerinstinct Evenepoel ook een factor

Het is niet zo dat de ene een tand groter reed dan de andere. "We reden allebei ongeveer dezelfde versnelling." Toch kan Evenepoel je doen lossen als hij er echt zijn zinnen op zet: die les moeten de concurrenten die niet Tadej Pogacar heten meenemen.