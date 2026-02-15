"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

Tim Wellens is aan zijn vierde seizoen bij UAE Team Emirates-XRG begonnen en is één van de vaste helpers van Tadej Pogacar. Wellens weet ook waarom Pogacar nog altijd zo goed is.

Met een zesde plaats in de Ronde van Murcia is Tim Wellens goed aan 2026 begonnen. Dit voorjaar zal hij opnieuw eigen kansen krijgen, onder meer in het openingsweekend, de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen.

In de grote klassiekers zoals Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal hij in dienst rijden van wereldkampioen Tadej Pogacar. Wellens weet ook goed waarom.

Wat maakt Pogacar zo goed?

Hij trainde deze winter met Pogacar en ziet hem nog elk jaar beter worden. "Ik zie welke waarden Tadej trapt, wat zijn lactaatwaarden zijn: dat is van een andere wereld", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Als je er zo bovenuit steekt zoals Pogacar, dan is het gemakkelijk om nonchalant te worden. De verleiding kan voor Pogacar groot zijn om in plaats van vijf uur toch maar vier uur te trainen.



"Maar in die val trapt Tadej niet. Hij rijdt die vijf uur omdat hij mentaal gefocust is, omdat hij gemotiveerd blijft. Echt straf", stelt Wellens nog. Op 7 maart begint Pogacar aan zijn seizoen in de Strade Bianche.