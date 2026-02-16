De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

Om José De Cauwer met verstomming te slaan moet er al veel gebeuren. Een andere ex-renner heeft zich ook uitgelaten over een van de meest frappante momenten uit de eerste maanden van 2026.

Dat is er gekomen bij de ontknoping van de Superprestige in het vrouwenveldrijden. Aniek van Alphen lag op schema om dat klassement te winnen, maar dreigde in Middelkerke de eindzege nog te verspelen. Annemarie Worst en Inge van der Heijden lieten haar nog voor, waardoor Van Alphen - met evenveel punten als Fouquenet - alsnog het klassement won.

De Cauwer zei achteraf dat hij zoiets nog nooit had gezien. In de podcast Kop over Kop hebben ze er ook nog eens bij stilgestaan. Bobbie Traksel wilde het eerst hebben over de enorme progressie bij Amandine Fouquenet, die niet zo lang geleden nog zonder contract zat. "Wat ben ik blij dat Mario De Clercq en Jurgen Mettepenningen haar de kans hebben gegeven die ze verdient. Dat bewijst ze hier ook."

Traksel vindt extra hulp voor Van Alphen wrang

Over het wedstrijdverloop in Middelkerke wordt een onderscheiding gemaakt. Worst is immers ploeggenote van Van Alphen bij Seven Racing. Van der Heijden rijdt bij Crelan-Corendon: dat is dus een andere ploeg, maar eveneens een ploeg die behoort tot de stal van de broers Roodhooft. Het voelde bij Traksel wrang aan dat ook zij Van Alphen hielp.

"Dat Worst zichzelf laat terugzakken als ploeggenote, snap ik. Dat is één zaak. Maar zoals het nu liep: dit is niet netjes." Volgens de Nederlander kan Van der Heijden ook moeilijk stellen dat ze gewoon een mindere dag en er geen sprake was van opgezet spel. "Ze hebben het wel te opzichtig gedaan om het niet meer te kunnen bewijzen."

Traksel zeker dat het door instructies ploegleiding kwam

Traksel denkt niet dat het een gebaar van vriendschap was maar denkt dat de orders van de ploeg de doorslag gaven. "Neen, dit was vanuit de ploeg gecommuniceerd. Van der Heijden ziet in haar rug niet dat iemand negende ligt, dat wordt vanaf de kant geroepen. Dat is vanuit de ploegleiding gekomen."