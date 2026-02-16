De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Om José De Cauwer met verstomming te slaan moet er al veel gebeuren. Een andere ex-renner heeft zich ook uitgelaten over een van de meest frappante momenten uit de eerste maanden van 2026.

Dat is er gekomen bij de ontknoping van de Superprestige in het vrouwenveldrijden. Aniek van Alphen lag op schema om dat klassement te winnen, maar dreigde in Middelkerke de eindzege nog te verspelen. Annemarie Worst en Inge van der Heijden lieten haar nog voor, waardoor Van Alphen - met evenveel punten als Fouquenet - alsnog het klassement won. 

De Cauwer zei achteraf dat hij zoiets nog nooit had gezien. In de podcast Kop over Kop hebben ze er ook nog eens bij stilgestaan. Bobbie Traksel wilde het eerst hebben over de enorme progressie bij Amandine Fouquenet, die niet zo lang geleden nog zonder contract zat. "Wat ben ik blij dat Mario De Clercq en Jurgen Mettepenningen haar de kans hebben gegeven die ze verdient. Dat bewijst ze hier ook."

Traksel vindt extra hulp voor Van Alphen wrang

Over het wedstrijdverloop in Middelkerke wordt een onderscheiding gemaakt. Worst is immers ploeggenote van Van Alphen bij Seven Racing. Van der Heijden rijdt bij Crelan-Corendon: dat is dus een andere ploeg, maar eveneens een ploeg die behoort tot de stal van de broers Roodhooft. Het voelde bij Traksel wrang aan dat ook zij Van Alphen hielp.

"Dat Worst zichzelf laat terugzakken als ploeggenote, snap ik. Dat is één zaak. Maar zoals het nu liep: dit is niet netjes." Volgens de Nederlander kan Van der Heijden ook moeilijk stellen dat ze gewoon een mindere dag  en er geen sprake was van opgezet spel. "Ze hebben het wel te opzichtig gedaan om het niet meer te kunnen bewijzen."

Traksel zeker dat het door instructies ploegleiding kwam

Lees ook... Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"
Traksel denkt niet dat het een gebaar van vriendschap was maar denkt dat de orders van de ploeg de doorslag gaven. "Neen, dit was vanuit de ploeg gecommuniceerd. Van der Heijden ziet in haar rug niet dat iemand negende ligt, dat wordt vanaf de kant geroepen. Dat is vanuit de ploegleiding gekomen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Aniek Van Alphen
Bobbie Traksel

Meer nieuws

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

09:00
Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

08:30
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

08:00
Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

07:30
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

21:30
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

20:30
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

20:00
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

16:30
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

19:00
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

18:30
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

17:00
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15:00
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

14:00
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

13:30
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

13:00
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

12:30
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

12:00
Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

11:00
1
Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

10:00
Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

15/02
Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

15/02
Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

15/02
Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

15/02
Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

15/02
Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

14/02
"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

14/02
Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

14/02
Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

14/02
📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

14/02
🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

14/02
Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

14/02
🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

14/02
Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

14/02
📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

14/02
"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

14/02
Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

14/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Niels Vandeputte Patrick Evenepoel Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers Tim Wellens Klaas Lodewyck Tadej Pogacar Jarno Widar Bobbie Traksel Gianni Vermeersch Arnaud De Lie Biniam Girmay Wilco Kelderman Matteo Jorgenson Jonas Vingegaard Rasmussen Jonathan Milan Dries De Bondt

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved