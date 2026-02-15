Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Foto: © photonews

De recente uitspraken van Roger De Vlaeminck over Mathieu van der Poel werden op hoongelach onthaald in de podcast Kop over Kop. Daarin gaan Eurosport-commentatoren in op de wieleractualiteit.

Een alweer opmerkelijk interview van De Vlaeminck werd in Kop over Kop ook aangehaald. De inmiddels 78-jarige Belg, die tijdens zijn eigen carrière alle Monumenten op zijn naam schreef, bestempelt Van der Poel als een fantastische coureur maar noemt hem niet de beste crosser aller tijden. Nochtans heeft Van der Poel nu de meeste WK-zeges in het veld achter zijn naam.

Ze moeten er in de podcast dan ook wat mee lachen, want het is lang niet de eerste keer dat De Vlaeminck met zijn uitspraken toch wat de wenkbrauwen laat fronsen. Bobbie Traksel stelt een pertinente vraag: "Moeten ze die man niet in bescherming nemen? Ik snap dat ze er naartoe gaan, want je weet dat dit eruit komt. Dat is het punt."

Van der Poel niet beste crosser ooit volgens De Vlaeminck

Traksel vatte nog eens samen waar het betoog van De Vlaeminck tijdens het interview met Het Nieuwsblad eigenlijk op neerkwam. "Hij heeft gezegd dat Mathieu van der Poel zeker niet de grootste crosser aller tijden is." Roger wees er onder andere ook op dat zijn broer Eric volgens hem destijds met straffere concurrenten te maken had.

Traksel denkt duidelijk het zijne van die hele conversatie. "Dit is gewoon een periode dat ze niets weten te schrijven. Dan denken ze: laten we Roger nog eens opzoeken. Dan weet je dat dit eruit komt." Roger De Vlaeminck heeft er inderdaad een patent op om sappige interviews te geven waarin hij al eens ingaat tegen de trend.

Andere legenden vinden Van der Poel wel de beste

Lees ook... Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan
Daar is uiteraard op zich niets mis mee. Alleen werd Van der Poel door andere grote namen uit het veldrijden, zoals Sven Nys en Wout van Aert, wel al de grootste crosser aller tijden genoemd, zelfs voor VDP zijn achtste wereldtitel binnenhaalde. 

