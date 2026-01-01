Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Rune Herregodts kende een moeilijk eerste jaar bij UAE Team Emirates. Zijn voorbereiding werd meermaals onderbroken, waardoor 2026 een cruciaal seizoen wordt.

Een jaar vol tegenslag

Herregodts begon zijn periode bij UAE met hoge verwachtingen, maar kreeg al snel af te rekenen met fysieke problemen. Een knieblessure na een incident tijdens de UAE Tour zorgde ervoor dat hij weken niet kon trainen. Zijn voorjaar ging daardoor grotendeels verloren.

Later volgden nieuwe tegenslagen. Door ziekte miste hij zowel het BK tijdrijden als het BK op de weg. Kort daarna kwam hij opnieuw ten val tijdens een stage, waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep. Het niveau dat hij voor ogen had, kon hij nadien niet meer bereiken.

Ook contractueel blijft er onzekerheid. Zijn overeenkomst loopt eind 2026 af en gesprekken over een verlenging zijn nog niet opgestart. De ploeg verwees daarbij naar de sportieve leiding voor verdere toelichting.

Vooruitblik op 2026

Ploegmanager Joxean Fernandez Matxin gaf aan dat het voorbije seizoen geen volledig beeld gaf van Herregodts. “We hebben vorig seizoen door omstandigheden niet de echte Rune Herregodts kunnen zien”, vertelt hij aan Sporza.

Volgens Matxin wordt het komende jaar bepalend. “2026 wordt een belangrijk jaar voor Rune. We gaan samen met hem kijken hoe hij aan het seizoen begint en hoe de klassiekers verlopen.”





Daarnaast verduidelijkte hij welke rol Herregodts binnen de ploeg krijgt. “Hij zal koersen rijden die belangrijk zijn voor de ploeg en daarnaast zal hij ook eigen kansen krijgen. We zullen na die koersen analyseren welk type renner Rune is en welke plek hij heeft binnen onze structuur”, besluit hij.