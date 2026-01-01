Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"
Foto: © photonews

De positie van het veldrijden blijft onderwerp van discussie. De vraag rijst of de sport een nieuwe fase ingaat of juist terrein verliest.

Huidige sterkte

Renaat Schotte benadrukt in een interview met Het Nieuwsblad dat België nog steeds tot de wereldtop behoort. “Als land zijn we nog altijd wereldtop en dat is ongezien voor een klein landje als het onze. Maar ik zie toch vooral andere problemen”, klinkt het.

Volgens hem zijn er structurele uitdagingen die steeds duidelijker worden. De organisatie van wedstrijden staat onder druk en de omstandigheden verschillen sterk van die in andere landen.

“In andere landen is het al langer aan de gang, maar het wordt alsmaar moeilijker om koersen te organiseren. Weet jij dat wij het enige land ter wereld zijn waar ze de treinen nog doen stoppen voor de koers? Op dat vlak zijn we een echte uitzondering”, gaat hij verder.

Daarbij klonk het dat talentontwikkeling in golven verloopt en dat nieuwe namen uiteindelijk weer zullen opstaan. De basisstructuur blijft volgens hem sterk genoeg om dat te ondersteunen.

Omdat koersen op de openbare weg wel eens een probleem zou kunnen worden, verwacht hij ook veel van het veldrijden dat op een afgesloten parcours gereden wordt. En ook daar dringen veranderingen zich op.

Olympische Spelen

Als het veldrijden een olympisch statuut krijgt, zal er veel veranderen. Dat wordt een paleisrevolutie”, klinkt het. “In de Lage Landen zullen we minder dominant worden, want er zal een grote instroom van buitenlands talent komen. Binnen vijf jaar verwacht ik dan ook een compleet andere setting in het veldrijden”, besluit Schotte.

Olympische Spelen

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Jose De Cauwer Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Heijboer Bart Wellens Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Sven Nys Axel Merckx Quinten Hermans Hein Vanhaezebrouck Richard Groenendaal Gianni Vermeersch Michael Vanthourenhout Sanne Cant Ceylin Del Carmen Alvarado

