Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Quinten Hermans reed in Baal naar een knappe tiende plaats. Zo bevestigde de renner dat hij in het veld toch nog steeds een aardig woordje kan meepraten, ook al was het al lang geleden dat hij nog eens een cross reed.

Quinten Hermans reed naar een knappe tiende plaats in de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Hij reed de hele race tot het gaatje en mag op die manier spreken van een geslaagd debuut in het veld deze winter. Vrijdag rijdt hij ook nog in Gullegem.

Maand hoogtestage in Chili

Hermans deed dat voor een nieuwe ploeg, want hij rijdt in 2026 voor Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock. Met dat team gaat hij binnenkort wel opvallende nieuwe oorden gaan opzoeken, waardoor het BK geen spek voor zijn bek wordt.

"De reden dat Hermans geen BK rijdt, is omdat hij op stage gaat met de ploeg naar Zuid-Amerika", aldus Ruben Van Gucht tijdens de live-uitzending van Sporza op woensdagnamiddag vanuit Baal. "Het zal er wel warm zijn ..."

Stage in Zuid-Amerika

"Maar het is toch een eind. Het zou naar Chili zijn. Onder meer Van Moer, Meurisse en Pidcock gaan mee vanaf 11 januari. Ze gaan een maand verblijven op een hoogte van 2700 à 2800 meter. Ik krijg al hoogtevrees."



Paul Herygers pikte meteen in: "De tijd staat niet stil, de evoluties ook niet." Waarop Van Gucht opnieuw: "Ik heb het nog niet vaak gehoord dat renners op stage gaan naar Zuid-Amerika, maar het zal zeker wel geschikt zijn.