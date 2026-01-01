Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Arnaud De Lie eindigde 2025 met een paar héél goede resultaten, maar voor 2026 komt hij alvast meteen met slecht nieuws. Al is de revalidatie al meteen ingezet, want de voorjaarsklassiekers zijn niet eens zover weg.

De nieuwe Lotto-Intermarché-ploeg - ontstaan uit een fusie eind 2025 - zou wel eens een nieuw elan kunnen geven voor Arnaud De Lie, die de voorbije twee seizoenen hier en daar toch in het sukkelstraatje zat.

Opnieuw pech voor Arnaud De Lie

Naar het nieuwe jaar toe wilde hij er dan ook staan. In zijn voorbereiding heeft hij echter een nieuwe domper te incasseren gekregen, want de renner zal een tijdje aan de kant staan. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op de sociale media.

"Ik heb een blessure opgelopen aan mijn enkel. Er is sprake van een aanzienlijke ligamentbeschadiging, maar de situatie is helder en wordt aangepakt", wil hij er meteen geen doekjes om winden in zijn post op Instagram.

Revalidatie is bezig

"De revalidatie is ondertussen al bezig. We gaan het stap per stap bekijken en aanpakken", aldus de sprinter van de nieuwe Lotto-Intermarché-ploeg. En dat lijkt zo op die manier meteen een ferme klap in de voorbereiding te zijn.



Arnaud De Lie eindigde zijn seizoen nochtans sterk, met onder meer eindwinst in de Renewi Tour en eendagszeges in de Bretagne Classic, de GP van Wallonië en de Super 8 Classic. Die lijn zal hij nog niet meteen kunnen doortrekken, al is niet geweten hoelang hij out is.