Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

De winterse omstandigheden zorgen voor aangepaste trainingsgewoonten bij zowel profs als recreanten. De vraag blijft hoe veilig buiten trainen nog is wanneer het vriest.

Risico’s bij winterse trainingen

Met temperaturen rond het vriespunt kiezen veel fietsers voor indoortrainingen. Sommige renners rijden uren op de rollen om hun conditie op peil te houden. Toch blijft de verleiding bestaan om ondanks sneeuw of ijs de weg op te gaan.

Jan Bakelants waarschuwt voor dat risico. “Voor iedereen, zelfs voor profrenners. Je mag nog zo goed met de fiets kunnen rijden, een ongeluk is snel gebeurd. En voor wat”, is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Daarmee benadrukt hij dat technische vaardigheid geen garantie biedt wanneer de ondergrond verraderlijk wordt. Volgens hem tonen recente voorbeelden dat zelfs ervaren renners in winterse omstandigheden kwetsbaar blijven. De combinatie van gladde wegen en beperkte zichtbaarheid verhoogt de kans op valpartijen aanzienlijk.

Alternatieven voor de wegfiets

Wie toch buiten wil trainen, moet volgens Bakelants andere keuzes maken. “Ga je toch de baan op, dan zou ik aanraden om op z’n minst voor de mountainbike te kiezen. Met de wegfiets zoek je gewoon een gebroken heup. Heb je geen mountainbike? Dan is het in mijn ogen nog beter om een training over te slaan.”



Daarmee maakt hij duidelijk dat het materiaal bepalend is voor de veiligheid. Een mountainbike biedt meer grip en stabiliteit, terwijl een wegfiets in winterse omstandigheden nauwelijks marge laat. Voor renners zonder geschikt materiaal blijft binnen trainen volgens hem de veiligste optie. Het vermijden van risico’s primeert, zeker wanneer de kans op blessures groot is.