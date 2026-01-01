Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De winterse omstandigheden zorgen voor aangepaste trainingsgewoonten bij zowel profs als recreanten. De vraag blijft hoe veilig buiten trainen nog is wanneer het vriest.

Risico’s bij winterse trainingen

Met temperaturen rond het vriespunt kiezen veel fietsers voor indoortrainingen. Sommige renners rijden uren op de rollen om hun conditie op peil te houden. Toch blijft de verleiding bestaan om ondanks sneeuw of ijs de weg op te gaan.

Jan Bakelants waarschuwt voor dat risico. “Voor iedereen, zelfs voor profrenners. Je mag nog zo goed met de fiets kunnen rijden, een ongeluk is snel gebeurd. En voor wat”, is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Daarmee benadrukt hij dat technische vaardigheid geen garantie biedt wanneer de ondergrond verraderlijk wordt. Volgens hem tonen recente voorbeelden dat zelfs ervaren renners in winterse omstandigheden kwetsbaar blijven. De combinatie van gladde wegen en beperkte zichtbaarheid verhoogt de kans op valpartijen aanzienlijk.

Alternatieven voor de wegfiets

Wie toch buiten wil trainen, moet volgens Bakelants andere keuzes maken. “Ga je toch de baan op, dan zou ik aanraden om op z’n minst voor de mountainbike te kiezen. Met de wegfiets zoek je gewoon een gebroken heup. Heb je geen mountainbike? Dan is het in mijn ogen nog beter om een training over te slaan.”


Daarmee maakt hij duidelijk dat het materiaal bepalend is voor de veiligheid. Een mountainbike biedt meer grip en stabiliteit, terwijl een wegfiets in winterse omstandigheden nauwelijks marge laat. Voor renners zonder geschikt materiaal blijft binnen trainen volgens hem de veiligste optie. Het vermijden van risico’s primeert, zeker wanneer de kans op blessures groot is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants

Meer nieuws

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

20:30
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

20:00
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

19:00
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

18:00
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

17:00
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

16:00
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

15:00
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

14:30
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

14:00
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

13:30
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

13:00
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

12:30
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

12:00
"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

21:30
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

11:00
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

10:00
Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

09:00
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

08:30
"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

08:00
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

07:30
Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter Analyse

Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter

07:00
Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

31/12/2025
Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

31/12/2025
Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

31/12/2025
Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

31/12/2025
Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

31/12/2025
"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

31/12/2025
Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

31/12/2025
Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

31/12/2025
📷 Afsluiten in schoonheid: Evenepoel keert terug naar speciale plaats

📷 Afsluiten in schoonheid: Evenepoel keert terug naar speciale plaats

31/12/2025
Dat moest rechtgezet worden: Del Grosso reageert op gerucht over Visma-Lease a Bike

Dat moest rechtgezet worden: Del Grosso reageert op gerucht over Visma-Lease a Bike

31/12/2025
Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen

Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen

31/12/2025
Verontrustend? Alvarado heeft geen goed nieuws na derde plaats

Verontrustend? Alvarado heeft geen goed nieuws na derde plaats

31/12/2025
Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel

Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel

31/12/2025
Bart Wellens stelt zich vragen bij Sanne Cant: "Ik snap dat niet"

Bart Wellens stelt zich vragen bij Sanne Cant: "Ik snap dat niet"

31/12/2025
"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jose De Cauwer Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Bart Wellens Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Lucinda Brand Quinten Hermans Jan Bakelants Sanne Cant Louis Cédric Barret Arnaud De Lie Dirk De Wolf Edward Theuns Ceylin Del Carmen Alvarado Thibau Nys Mads Pedersen Sven Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved