Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

In februari zijn er nog races in Lille en Brussel, maar toch ligt het eindklassement in de X²O Badkamers Trofee bij de vrouwen al helemaal vast. Niemand kan Lucinda Brand nog van de eindzege houden. En dus is de vraag: rijdt ze nog in februari?

Ook op nieuwjaarsdag in Baal stond er geen enkele maat op Lucinda Brand, die makkelijk Puck Pieterse, Zoë Backstedt en de rest afhield. Manon Bakker eindigde zelfs op meer dan twee minuten in de daguitslag.

Zee van ruimte tussen Brand en de rest

En zo is de kloof tussen leider Brand en eerste achtervolger Bakker in de stand van de X²O Badkamers Trofee ondertussen gestegen naar liefst elf minuten en vijftig seconden. "Wat een taferelen", klonk het bij Paul Herygers in Sporza Live.

En wat als? Zelfs als Bakker de snelste ronde zou rijden in de laatste twee races, de tussensprint zou winnen én de race zou winnen ... is Brand nog steeds eindwinnares. Julie Brouwers is het nummer drie op bijna twintig minuten.

Lucinda Brand rijdt tot het einde van het seizoen vol voor de overwinningen

De trofee ligt dus meer dan in een beslissende plooi. En dus is ook meteen de vraag of Lucinda Brand die laatste twee races in februari nog wel zal/moet rijden. Zelf is ze er meteen heel duidelijk over na haar zege in Baal.

"De buit is inderdaad binnen. Ik vind het zo netjes om die laatste twee races toch gewoon te racen, als alles goed gaat zal ik dat dan ook doen." Als de vermoeidheid na het WK niet plots te groot is, dan zal Brand ook in februari nog voor twee zeges gaan in de X²O Badkamers Trofee.