Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel aan de start? Dat betekent Mathieu van der Poel op het hoogste schavot aan de streep. Ook in Baal stond er geen maat op de Nederlandse wereldkampioen, goed voor 7 op 7 op het rapport. Opdracht meer dan volbracht.

Mathieu van der Poel is ondertussen nog geen drie weken terug in het veld, maar ondertussen heeft hij wel al héél wat indruk gemaakt. Namen, Antwerpen, Koksijde, Hofstade, Gavere, Loenhout en Baal: het rapport is 7 op 7 of 100 procent.

Mathieu van der Poel spreekt over Emiel Verstrynge

We zagen wel een paar dingen die we nog niet vaak zagen met MvdP. Zo maakte hij een slippertje én zag hij een van zijn concurrenten terugkomen nadat hij was gaan aanvallen. "Ik raakte een beetje uit het spoor en ik raakte er niet terug in, waardoor ik op de grond lag."

"Emiel Verstrynge had een heel goede dag. Sterk van hem, ook daarna reed hij nog lange tijd met me me. Heel knap", aldus Mathieu van der Poel. "Er is niet veel gezegd met of tegen hem, ik ken hem redelijk goed. Hij heeft veel talent en dat is wel gebleken."

Tweede dag beter dan de eerste?

Vrijdag is er in Gullegem een nieuwe cross en dat is ook een duel met Wout van Aert. Hoe zal de Nederlander herstellen van Baal om er meteen te staan daar? "Ik had het qua gevoelstemperatuur eigenlijk best goed."

"Ik had het kouder verwacht. Tegenwoordig ben ik de tweede cross in een weekend normaal gezien iets beter dan in de eerste cross. Misschien heeft dat met de ouderdom te maken. Hopelijk is dat vrijdag ook opnieuw het geval", blikte hij al vooruit.