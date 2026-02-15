Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

Tadej Pogacar domineerde de voorbije twee jaar al het wielrennen. Toch verwachten ze bij UAE Team Emirates-XRG dat de Sloveen dit jaar nog beter zal zijn.

Met 45 overwinningen in de voorbije twee seizoenen was Tadej Pogacar al de heerser van het peloton. De Sloveen won onder meer tien ritten en twee keer het eindklassement in de Tour en werd twee keer wereldkampioen.

Veelzijdige Pogacar

Met een zege in de Ronde van Vlaanderen en twee keer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije schreef Pogacar ook nog vijf monumenten bij op zijn palmares. Ook bij UAE Team Emirates-XRG zijn ze onder de indruk.

"Hij is misschien wel de meest veelzijdige rijder die ik in mijn leven heb gezien. Een van de weinigen die in alle vijf de Monumenten als favoriet kan starten en in totaal verschillende koersen kan domineren", zegt teammanager Joxean Fernández ‘Matxin’ bij Marca.

Pogacar nog beter in 2026?

Volgens Matxin heeft Pogacar zijn plafond ook nog niet bereikt. "Zijn leeftijd (27, nvdr.) helpt hem in elk aspect vooruitgang te boeken. Die volwassenheid en ervaring maken hem beter, helpen hem zichzelf beter te begrijpen, beter te trainen en zijn inspanningen beter te beheren."



En dus komt Matxin tot een conclusie die de concurrentie schrik moet aanjagen. "Dit jaar zal hij zelfs een beetje vooruitgang boeken." Remco Evenepoel is alvast gewaarschuwd als hij de kloof met Pogacar kleiner wil maken dit jaar.