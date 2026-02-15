Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel won de voorbije jaren al acht monumenten. Toch went winnen nooit echt voor de Nederlander, die ook een favoriet monument heeft.

Twee keer Milaan-Sanremo (2023 en 2025), drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024) en drie keer Parijs-Roubaix (2023, 2024 en 2025). Acht monumenten heeft Mathieu van der Poel nu al gewonnen. 

Van der Poel houdt van de Ronde van Vlaanderen

Toch steekt er één bovenuit: de Ronde van Vlaanderen. "De eerste keer dat ik die koers reed, vond ik het geweldig. Het is ook een koers die me goed ligt, de sfeer is krankzinnig", zegt Van der Poel in de WHOOP-podcast

"De klassiekers zijn de koersen die ik kan winnen en het zijn de wedstrijden waar ik naar ik keek als kind. Om die nu te winnen, is uniek", stelt Van der Poel dan ook. "En ze blijven ook altijd uniek."

Went winnen voor Van der Poel?

"Je went nooit aan winnen, zeggen ze. Ik denk dat je er een beetje aan went, maar niet in dat soort wedstrijden", stelt Van der Poel dan ook. "Ook Milaan-Sanremo, dat is de moeilijkste eendagskoers om te winnen."

Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn
"Het is jammer dat het telkens slechts één moment is, maar ik probeer er meer van te genieten. Er komt een dag dat ik niet meer zal koersen, dus ik maak er nu het beste van", besluit de Nederlander nog. 

Mathieu Van Der Poel

