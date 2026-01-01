OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

Team Visma Lease a Bike heeft zijn kern voor 2026 verder aangevuld. De ploeg haalt een jonge Franse heuvelrenner binnen die op meerdere terreinen inzetbaar moet worden.

Nieuwe versterking voor de heuvelklassiekers

Louis Barré ondertekende een contract voor drie seizoenen, zo laat de ploeg weten aan onze redactie. De Fransman, die de voorbije jaren opviel in zware eendagswedstrijden en etappekoersen, wordt gezien als een renner met groeipotentieel. Zijn resultaten in onder meer de Amstel Gold Race, Dauphiné en Romandie bevestigen dat hij zich in lastige wedstrijden kan handhaven.

Barré gaf aan waarom hij voor de ploeg kiest. “Het verhaal van de ploeg en de plannen die er liggen, hebben me echt overtuigd. Team Visma Lease a Bike is een van de beste ploegen van de wereld en ik denk dat ik met de omkadering van dit team nog veel progressie kan boeken”, klinkt het.

“De ploeg is innovatief op alle domeinen: voeding, materiaal, stages en meer. Ik wil mezelf uitdagen en denk dat ik hier de beste versie van mezelf kan worden.” De ploegleiding ziet in hem een renner die zowel in klassiekers als in rittenkoersen inzetbaar is. Zijn veelzijdigheid wordt beschouwd als een troef voor de toekomst.

Opgevallen

Head of Racing Grischa Niermann lichtte toe waarom de ploeg hem aantrekt. “Louis is ons opgevallen tijdens de lastigere eendagswedstrijden”, reageert hij. “Hij heeft daar een aantal mooie resultaten neergezet, maar evengoed toonde hij zich tijdens de Dauphiné. Hij is nog relatief jong en heeft nog een mooie progressiemarge. We denken dat hij zich binnen ons team verder kan ontwikkelen en zien in hem een goede aanvulling voor onze kern voor de lastige heuvelklassiekers.”



Barré bevestigde dat hij zijn focus behoudt op dit type wedstrijden. “Ik wil me blijven richten op de heuvelklassiekers, omdat ik daar het beste tot mijn recht kom. Maar ik kijk er ook naar uit om beter te worden in etappekoersen van een week en de beste klassementsrenners van de wereld bij te staan wanneer zij om de zege strijden”, besluit hij.