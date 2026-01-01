Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Het jaar 2026 is begonnen. Maar niet voor iedereen op dezelfde goede manier. Zo ook voor Dirk De Wolf, die een stevige domper heeft moeten incasseren in het absolute slot van 2025. Dat maakte Ruben Van Gucht bekend.

Dirk De Wolf was - zoals de voorbije jaren wel vaker het geval was - op Tenerife om er te fietsen en zo het nieuwe jaar in te zetten. De gewezen wielerprof onderhoudt zijn conditie en blaakt de laatste jaren van een goede vorm.

Veel beterschap voor Dirk De Wolf

In Spanje maalt hij jaar in, jaar uit de nodige kilometers. De eerste maanden van 2026 zal hij echter aan de kant moeten zitten, want de gewezen wielerprof en lid van het panel van Wielerclub Wattage heeft een ernstige blessure opgelopen.

Dat maakte Ruben Van Gucht bekend tijdens de Grote Prijs Sven Nys in Baal. "Terwijl we bezig zijn aan onze nieuwjaarswensen, ook onze beste wensen aan Dirk De Wolf. Helaas is voor hem het jaar in mineur tot een einde gekomen."

Kniebreuk voor Dirk De Wolf

"Onze goede copain Dirk De Wolf is op de slotdag van het jaar zwaar onderuit gegaan in Tenerife. Hij heeft een kniebreuk opgelopen. De patella ... Morgen (vrijdag) wordt hij geopereerd. Hij stond enorm scherp. Veel moed."



"Hopelijk kunnen we met een gezellige crossnamiddag de gedachten een beetje proberen te helpen verzetten", aldus Ruben Van Gucht in Sporza Live. Ook wij wensen De Wolf bij deze alvast veel moed en een goede revalidatie toe.