Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het jaar 2026 is begonnen. Maar niet voor iedereen op dezelfde goede manier. Zo ook voor Dirk De Wolf, die een stevige domper heeft moeten incasseren in het absolute slot van 2025. Dat maakte Ruben Van Gucht bekend.

Dirk De Wolf was - zoals de voorbije jaren wel vaker het geval was - op Tenerife om er te fietsen en zo het nieuwe jaar in te zetten. De gewezen wielerprof onderhoudt zijn conditie en blaakt de laatste jaren van een goede vorm.

Veel beterschap voor Dirk De Wolf

In Spanje maalt hij jaar in, jaar uit de nodige kilometers. De eerste maanden van 2026 zal hij echter aan de kant moeten zitten, want de gewezen wielerprof en lid van het panel van Wielerclub Wattage heeft een ernstige blessure opgelopen.

Dat maakte Ruben Van Gucht bekend tijdens de Grote Prijs Sven Nys in Baal. "Terwijl we bezig zijn aan onze nieuwjaarswensen, ook onze beste wensen aan Dirk De Wolf. Helaas is voor hem het jaar in mineur tot een einde gekomen."

Kniebreuk voor Dirk De Wolf

"Onze goede copain Dirk De Wolf is op de slotdag van het jaar zwaar onderuit gegaan in Tenerife. Hij heeft een kniebreuk opgelopen. De patella ... Morgen (vrijdag) wordt hij geopereerd. Hij stond enorm scherp. Veel moed."


"Hopelijk kunnen we met een gezellige crossnamiddag de gedachten een beetje proberen te helpen verzetten", aldus Ruben Van Gucht in Sporza Live. Ook wij wensen De Wolf bij deze alvast veel moed en een goede revalidatie toe.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
X2O-trofee
Baal
Dirk De Wolf

Meer nieuws

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

14:30
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

13:30
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

13:00
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

12:30
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

12:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

11:00
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

10:00
Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

09:00
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

08:30
"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

08:00
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

07:30
Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter Analyse

Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter

07:00
"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

21:30
Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

20:30
Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

20:00
Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

19:00
Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

18:30
Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

18:00
"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

17:00
Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

16:30
Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

15:30
📷 Afsluiten in schoonheid: Evenepoel keert terug naar speciale plaats

📷 Afsluiten in schoonheid: Evenepoel keert terug naar speciale plaats

15:00
Dat moest rechtgezet worden: Del Grosso reageert op gerucht over Visma-Lease a Bike

Dat moest rechtgezet worden: Del Grosso reageert op gerucht over Visma-Lease a Bike

31/12/2025
Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen

Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen

31/12/2025
Verontrustend? Alvarado heeft geen goed nieuws na derde plaats

Verontrustend? Alvarado heeft geen goed nieuws na derde plaats

31/12/2025
Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel

Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel

31/12/2025
Bart Wellens stelt zich vragen bij Sanne Cant: "Ik snap dat niet"

Bart Wellens stelt zich vragen bij Sanne Cant: "Ik snap dat niet"

31/12/2025
"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

31/12/2025
Mirakel Michael: na val doet Vanthourenhout iets onwaarschijnlijk in Diegem

Mirakel Michael: na val doet Vanthourenhout iets onwaarschijnlijk in Diegem

31/12/2025
Nys kan het beter: trainer drukt Van Aert met neus op de feiten

Nys kan het beter: trainer drukt Van Aert met neus op de feiten

31/12/2025
Moet Nys vrezen voor Van der Poel-scenario? Val in Diegem kan gevolgen hebben

Moet Nys vrezen voor Van der Poel-scenario? Val in Diegem kan gevolgen hebben

31/12/2025
Evenepoel heeft nog één iets te zeggen over Soudal Quick-Step

Evenepoel heeft nog één iets te zeggen over Soudal Quick-Step

31/12/2025
Twee ex-ploegmaats van Van der Poel komen aan de start in Baal

Twee ex-ploegmaats van Van der Poel komen aan de start in Baal

31/12/2025
De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

30/12/2025
Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

30/12/2025
De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

30/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jose De Cauwer Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Mathieu Heijboer Sven Nys Attila Valter Greg Van Avermaet Ryan Kamp Edward Theuns Christoph Roodhooft Thibau Nys Benoît Cosnefroy Lucinda Brand

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved