Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"
Lucinda Brand is aan een heel erg goed seizoen bezig. En zo is de ervaren Nederlandse nu al de absolute topfavoriete voor het WK in eigen land eind januari. Al komt daar natuurlijk ook wel wat druk bij kijken.

Het Europees Kampioenschap werd een prooi voor Inge Van der Heijden, in Overijse won Sara Casasola. Daarmee is qua resultaten in de koersen die er toe doen alweer heel veel gezegd, want in alle andere races hoorden we maar één naam.

Professionalisme is heel belangrijk

Lucinda Brand werd tweede op het EK en tweede in Overijse, alle andere races waar ze aan de start kwam, kon ze ook winnend afsluiten. En dat ook uiteraard tot grote vreugde van ploegleider Sven Nys, die vol lof over haar sprak.

"Waar het aan ligt dat ze zo goed is dit seizoen? Professionalisme", laat hij er bij Sporza Live geen enkele twijfel over bestaan. "De manier waarop zij met haar vak bezig is, tot in de diepste details, dat is echt fantastisch."

Lucinda Brand is een voorbeeld voor iedereen

"Ze is een voorbeeld voor iedereen, voor alle andere renners in de ploeg. Ze blijft letterlijk en figuurlijk gebrand om het maximum uit haar carrière te halen en dat is mooi om zien. Het is motiverend voor ons, om ons ook op scherp te zetten."

En dus ligt er nu al druk op het WK: "Ik weet als geen ander hoe het is om op zo'n manier naar een WK te gaan. Dat is niet evident. Er ligt ook een ander soort druk op een WK, een andere spanning waar iedereen op zijn best zal zijn. We gaan er alles aan doen en dan zien we wel."

