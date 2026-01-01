Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Tiesj Benoot verandert volgend seizoen van omgeving. Zijn overstap naar Decathlon roept vragen op over zijn positie en verwachtingen binnen een nieuwe ploegstructuur.

Nieuwe ploeg, nieuwe verhoudingen

Volgens Marc Sergeant verschilt de band tussen Benoot en zijn vorige team sterk van die van een typische ploegman zoals Wout van Aert. “Die is getrouwd met die ploeg, zeg maar, terwijl het voor Benoot nu of nooit was om nog eens een slag te slaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Benoot komt terecht in een ploeg met aardig wat Belgen en financieel zet hij ook een stap vooruit. “Het is het juiste moment om die stap te zetten, daar kan hij nog eens sportief zijn ding doen”, is de analist overtuigd.

Daarnaast benadrukte Sergeant dat Benoot bij Decathlon meer vrijheid krijgt om eigen ambities na te streven. De structuur van de ploeg laat toe dat hij opnieuw een prominente rol kan opnemen.

Sportieve verwachtingen

Sergeant ging vervolgens in op de goede vorm van Benoot. “En we weten allemaal tot wat een goeie Benoot in staat is. Hij neemt een pak ervaring mee naar een ploeg die niet meteen een kopman naar voren schuift. Hij is, na Kuurne in 2023, weer in staat om een semiklassieker of zelfs een klassieker te winnen, denk ik!”, besluit Sergeant.

Lees ook... Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'›

Binnen de nieuwe ploegstructuur lijkt er ruimte te zijn voor resultaten in grotere wedstrijden. De verwijzing naar eerdere successen toont dat de verwachtingen reëel blijven. De combinatie van vorm, ervaring en een andere rolverdeling creëert volgens hem een gunstige uitgangspositie voor 2026.