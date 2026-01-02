Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Ons land telt een pak wielergrootheden en Roger De Vlaeminck is er daar zeker een van. De Eeklonaar doet de wielerwereld nu wel opschrikken.

Zo schrijft Het laatste Nieuws dat De Vlaeminck lichtgewond zou geraakt zijn bij een auto-ongeluk in Zelzate. Zijn auto zou in de gracht beland zijn en over de kop gegaan zijn.

De Vlaeminck bracht volgens de krant oudejaarsavond door in Bilzen bij zijn partner Peggy, maar op de terugweg naar Kaprijke, waar hij woont, liep het fout.

Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas

Een verwarde De Vlaeminck kon op eigen kracht uit zijn voertuig raken, maar werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas.

De 78-jarige De Vlaeminck heeft een palmares om u tegen te zeggen als ex-wielrenner. Hij won onder meer vier keer Parijs-Roubaix, wat hem de bijnaam 'Monsieur Paris-Roubaix' opleverde.



Daarnaast won hij ook onder meer drie keer Milaan-San Remo, één keer de Ronde van Vlaanderen en 22 etappes in de Ronde van Italië.