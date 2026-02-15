Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Remco Evenepoel is goed aan het seizoen begonnen met enkele overwinningen. Toch werd ook zijn ploegleider Klaas Lodewyck nog verrast door Evenepoel.

Transfer gaf Evenepoel extra motivatie

Met zeges in Mallorca en Valencia mocht Remco Evenepoel in 2026 al zes keer zegevieren op acht koersdagen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel won vijf keer en ook nog een ploegentijdrit.

Evenepoel is zo uitstekend begonnen aan zijn nieuwe hoofdstuk. En dat dankzij een goede winter zonder tegenslagen, waarin hij volgens zijn ploegleider Klaas Lodewyck iets verder staat dan de voorbije jaren.

Evenepoel heeft Lodewyck verrast

De ploegwissel heeft Evenepoel extra motivatie gegeven en hij was nog meer gefocust dan anders. "We hadden dus ergens verwacht dat Remco meteen goed zou zijn, maar dat hij zo sterk uitpakte, heeft ons wel verrast", zegt Lodewyck bij De Zondag.

Vooral de dominante overwinning van Evenepoel in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia was bijzonder overtuigend. "De manier waarop was indrukwekkend: zittend versnellen, het verschil maken en solo winnen. Dat zagen we nog niet vaak van hem."

De concurrentie was nog niet van het niveau van Tadej Pogacar, maar met Joao Almeida en Brandon McNulty koerste Evenepoel wel tegen renners die ook al iets bewezen hebben. In de UAE Tour moet Evenepoel nu bevestigen volgende week.