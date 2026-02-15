Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

Remco Evenepoel investeert niet alleen in zijn eigen carrière, maar ook in die van jonge renners. Zijn vader trekt met de R.EV. Academy op stage naar Spanje.

Remco Evenepoel rijdt volgende week de UAE Tour, zijn vader Patrick trekt dan weer met de R.EV. Academy op stage naar het Spaanse Calpe. Een idee van bezieler Remco Evenepoel zelf.

R.EV Academy op stage in Spanje

Patrick Evenepoel trekt onder meer met twee volgwagens en een camionette naar Spanje voor een stage van een week tijdens de krokusvakantie. Die stage is gericht op de U17- en U19-ploeg, al wordt er niemand uitgesloten.

"En zo is Remco: als hij iets doet, dan moet het zo professioneel mogelijk. Dus: volgwagens, verzorgers, mecaniciens… Ze gaan allemaal mee. Alles samen een groep van vijftig man", zegt Patrick Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Academie is fulltime job voor Patrick Evenepoel

De stage wordt een totaalpakket met onder meer fitness, looptrainingen en fietsen. Het hotel is niet toevallig Sol Y Mar, waar Soudal Quick-Step tijdens zijn winterstages verblijft. Voor renners is daar goed eten beschikbaar.

Voor vader Evenepoel is de academy bijna een voltijds project geworden en dus een fulltimejob naast de R.EV store in Dilbeek. In een normale week traint Patrick Evenepoel soms zo'n negentig renners.