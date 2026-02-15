Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

Jarno Widar heeft zich in zijn eerste koers van 2026 meteen laten zien. Het Belgische toptalent van Lotto-Intermarché werd vierde in de Figueira Champions Classic.

Op zijn 20ste is Jarno Widar volwaardig prof geworden bij Lotto-Intermarché. Vorig jaar mocht hij al eens proeven van enkele koersen bij de profs maar reed hij vooral nog wedstrijden bij de beloften.

De Figueira Chammpions Classic, in 2024 nog gewonnen door Remco Evenepoel na een solo van meer dan 50 kilometer, was de eerste koers van het jaar voor Widar. En daarin deed hij het meteen uitstekend.

Widar kwam in een kopgroep van zes terecht in de finale, maar toen Aranburu op zeven kilometer van de streep versnelde, kon enkel Morgado volgen. Widar kon nog sprinten voor plaats drie, maar werd uiteindelijk vierde.

Widar moet werken aan explosiviteit

"Met Cedric (Beullens) in de vroege vlucht zaten we meteen in een veilige positie. Op de lange klim zat ik helaas net iets te ver om mee te schuiven, maar gelukkig kwamen Liam (Slock), Luca (Van Boven) en Matys (Grisel) op het perfecte moment en hebben zij extreem hard gewerkt om ons weer vooraan te krijgen. Op de laatste klim leverde Cedric (Beullens) opnieuw fantastisch werk!"



"Ik wist dat de laatste klim beslissend zou zijn. Ik miste nog wat explosiviteit, maar nu weet ik beter hoe ik moet trainen richting mijn volgende doelen. Ik ben erg blij met het resultaat van vandaag en het werk dat het team heeft geleverd", stelde Widar op de ploegwebsite van Lotto-Intermarché.