Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

Voor het tweede weekend op rij heeft Gerben Kuypers zich naar een podiumplaats geknokt. Net als in Middelkerke nam hij de derde podiumplaats in.

Sinds zijn transfer naar Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw op 1 januari lijkt Gerben Kuypers weer terug boven water te komen. Hij dit jaar won een cross in Luxemburg, werd tweede in Otegem en vorige week derde in Middelkerke.

Vanthourenhout kan werk Kuypers niet afmaken

In Sint-Niklaas stond Kuypers opnieuw als derde op het podium. Hij probeerde zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout te helpen aan de zege, maar Niels Vandeputte sprintte in de laatste rechte lijn nog naar de zege.

"We hebben geprobeerd om het ploegenspel wat te spelen, maar op het einde had ik het niet meer in de hand omdat Niels (Vandeputte) zo hard doorreed. Zo kon ik er ook niet meer echt overkomen", zei Kuypers achteraf in het flashinterview.

"Ik moest hopen dat Michael (Vanthourenhout) het nog kon afmaken, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Dat is toch wel een beetje zuur." Kuypers was wel tevreden met zijn nieuwe podiumplaats in Sint-Niklaas.

Kuypers tevreden met podiumplaats in Sint-Niklaas



"De laatste maand ben ik goed bezig en dan is het leuk om opnieuw op het podium te staan." In Brussel krijgt Kuypers zondag nog een nieuwe kans, in het X2O Badkamers Trofee staat Kuypers op de 21ste plaats.