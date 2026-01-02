Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Tibor Del Grosso pakte in Diegem de winst na een felle strijd met onder meer Thibau Nys. De Nederlander moest na zijn zege wel iets rechtzetten op X.

Del Grosso, Joran Wyseure en Thibau Nys maakten er een mooie strijd van in Diegem. De drie doken in het slot nog eens het zand in, waar Nys tegen de vlakte ging.

De Belg nam Wyseure mee in zijn val, waarna Del Grosso solo naar de meet reed. Een knappe zege in de Superprestige voor de Nederlander, die steeds sterker lijkt te worden.

Del Grosso zet Van Gucht en Herygers op hun plaats

Tijdens de cross verwende hij het publiek met onder meer een sprong op een brug. Volgens commentator Paul Herygers wilde hij daarmee punten scoren voor het zogenaamde Klak Af-klassement.

Dat is een klassement van ex-renner Laurens ten Dam waarbij punten gescoord kunnen worden met resultaten. Ook sprongen en andere zaken leveren extra punten op, maar Del Grosso was daar in Diegem naar eigen zeggen niet mee bezig. Hij richtte zich op X rechtstreeks tot Ruben Van Gucht en Paul Herygers.

"Als ik eens jump op de brug is dat gewoon om plezier te hebben", klonk het. "Kunt niet maar zomaar aannemen waarom ik iets doe, ben niet met een of ander klassement bezig in koers."





