Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Lorenz Lomme
| Reageer
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na het afgelopen seizoen hadden heel wat profrenners geen uitzicht op een nieuw contract. Dat was ook het geval voor deze Belgische renner, die er nu definitief mee stopt.

Kobe Goossens is geen profrenner meer. De Belg kondigde op 1 januari zijn afscheid van de sport aan. Dat doet hij met een bericht op Instagram. 

"2025 was het einde van mijn wielercarrière", schrijft Goossens. "Het einde van een boek, het einde van een kinderdroom."

Vier seizoenen bij Intermarché-Wanty

Goossens was de voorbije vier jaar actief bij Intermarché-Wanty. Dat team gaat vanaf dit seizoen echter op in de fusieploeg Lotto-Intermarché, maar daarin is geen plaats voorzien voor de 29-jarige Goossens.

Goossens kondigt aan dat hij vanaf nu aan de slag gaat in de vastgoedsector. Een heuse carrièreswitch dus.

Hij won in zijn profcarrière de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana. In 2019 zegevierde hij ook in de Ronde van de Jura.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Kobe Goossens

Meer nieuws

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

10:00
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

09:30
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

08:30
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

08:04
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

07:00
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

21:30
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

20:30
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

20:00
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

19:00
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

18:30
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

18:00
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

17:00
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

16:00
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

15:00
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

14:30
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

14:00
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

13:30
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

13:00
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

12:30
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

12:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

11:00
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

01/01
Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

01/01
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

01/01
"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

01/01
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

01/01
Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter Analyse

Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter

01/01
"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

31/12/2025
Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

31/12/2025
Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

31/12/2025
Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

31/12/2025
Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

31/12/2025
Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

31/12/2025
"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

31/12/2025
Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

31/12/2025
Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jose De Cauwer Wout Van Aert Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Lucinda Brand Tibor Del Grosso Quinten Hermans Jan Bakelants Tadej Pogacar Greg Van Avermaet Sven Vanthourenhout Ryan Kamp Eli Iserbyt Christoph Roodhooft Emiel Verstrynge Benoît Cosnefroy Tim Merlier

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved