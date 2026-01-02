Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Na het afgelopen seizoen hadden heel wat profrenners geen uitzicht op een nieuw contract. Dat was ook het geval voor deze Belgische renner, die er nu definitief mee stopt.

Kobe Goossens is geen profrenner meer. De Belg kondigde op 1 januari zijn afscheid van de sport aan. Dat doet hij met een bericht op Instagram.

"2025 was het einde van mijn wielercarrière", schrijft Goossens. "Het einde van een boek, het einde van een kinderdroom."

Vier seizoenen bij Intermarché-Wanty

Goossens was de voorbije vier jaar actief bij Intermarché-Wanty. Dat team gaat vanaf dit seizoen echter op in de fusieploeg Lotto-Intermarché, maar daarin is geen plaats voorzien voor de 29-jarige Goossens.

Goossens kondigt aan dat hij vanaf nu aan de slag gaat in de vastgoedsector. Een heuse carrièreswitch dus.

Hij won in zijn profcarrière de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana. In 2019 zegevierde hij ook in de Ronde van de Jura.



