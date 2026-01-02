Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Tim Merlier was het afgelopen seizoen een van de grote mannen in het profpeloton. De West-Vlaming pakte 16 zeges, maar genoot ook met volle teugen van één tweede plek.

Merlier schitterde met een zege in onder meer de Scheldeprijs, het officieuze WK voor sprinters. Even daarvoor had hij in Gent-Wevelgem vrede moeten nemen met een tweede plek.

Merlier werd er geklopt door de sterke Deen Mads Pedersen. Toch was onze landgenoot niet ontgoocheld met zijn tweede plaats, geeft hij aan bij Sporza.

Merlier stapte met adrenaline van het podium

"Het was alsof ik de koers gewonnen had", aldus Merlier. "Ik ben met dezelfde soort adrenaline op het podium gestapt. Raar, maar waar."

"Gent-Wevelgem is een onderschatte koers", vindt hij. "Veel renners denken dat het een wedstrijd voor de sprinters is, maar de koers breekt vroeg open en valt nooit meer stil."

Lees ook... Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"›

"Je moet erin blijven geloven en hopen op een sprint", zegt Merlier, die weet wat nodig is om de klassieker te winnen. "Ik heb een sprint van een kleine groep nodig en wonderbenen. En dan moet ik nog in de juiste positie zitten."