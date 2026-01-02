Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse moest de zege in de GP Sven Nys Baal in de X²O Trofee aan Lucinda Brand laten. Pieterse vindt dat ze haar cross zelf een beetje verpest heeft.

Pieterse zag Brand al vanaf de eerste ronde in de aanval trekken. Vanaf dan was het achtervolgen geblazen voor de Nederlandse kampioene, die tweede werd. Brand blijft ook dit seizoen de goede resultaten opstapelen.

"Het is hier altijd zwaar, dus dat valt best wel tegen", vertelde de winnares achteraf, geciteerd door Sporza. "Misschien moest de concurrentie er meer inkomen."

Pieterse moest hopen op een fout van Brand

"Puck kwam nog goed opzetten richting het einde. Ik reed een tempo dat ik kon volhouden." Pieterse zag het na een goede start mislopen. "Ik was goed weg, maar op de trap stap ik op een stuk glad hout en glijd ik weg", vertelde ze.

"Daardoor moet ik meteen achtervolgen. Daar heb ik het een beetje verpest. Ik probeerde in mijn eigen ritme te komen, maar ik geraakte er niet bij. Ik wist dat ze daarvoor een fout moest maken."

Dat deed Brand niet en daardoor kroont ze zich meteen zo goed als zeker al tot eindwinnares in de X²O Trofee.