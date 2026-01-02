Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Gianni Vermeersch rijdt vanaf dit seizoen voor Red Bull-Bora-Hansgrohe. Daar zal hij Remco Evenepoel als ploegmaat krijgen. Zien we beide renners dit seizoen samen aan het werk in de Ronde van Vlaanderen?

Vermeersch ruilde Alpecin-Deceuninck na jaren van trouwe dienst in voor de Duitse ploeg. Daar is niet Mathieu van der Poel, maar wel Remco Evenepoel voortaan de kopman van de West-Vlaming.

Beide heren werden afgelopen zondag samen gespot in de Vlaamse Ardennen. Dat doet veel fans meteen dromen van een eerste deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen.

Vermeersch brengt duidelijkheid

Vermeersch wil dat niet bevestigen bij Sporza. "Remco? Dat was gewoon een training", zegt hij. "Hij woont niet ver van Geraardsbergen en we zijn elkaar tegemoet gereden."

"Wij moesten van de ploeg wat materiaal testen, hij moest een lange duurtraining doen en dus heeft hij zich maar bij ons aangesloten", geeft hij verder uitleg.



"Als het niet klopt en Remco rijdt straks toch de Ronde, kom dan maar opnieuw bij mij aankloppen. Dan zal ik wel de zondebok zijn", sluit Vermeersch af met een kwinkslag.