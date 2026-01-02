Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys tekende in de X2O Trofee Baal voor de derde plek na een wedstrijd waarin hij een lastig begin kende. De thuisrijder gaf achteraf toe dat de crosswinter z'n tol begint te eisen.

Nys moest de zege - weinig verrassend - aan Mathieu van der Poel laten. Emiel Verstrynge werd tweede, waarna Nys beslag legde op de derde podiumplek. Daarmee leek hij achteraf wel te kunnen leven.

Nys had niet de meest frisse benen

"Ik had niet de meest frisse benen, dus ik heb gekozen om mijn eigen ding te doen”, vertelde hij in het flashinterview, geciteerd door WielerFlits. "Mathieu en Emiel reden gelijk vrij sterk weg. Ik had het gevoel dat ik misschien van het podium was gevallen als ik hen had proberen te volgen, dus ik deed mijn eigen ding."

"Eerlijk gezegd wel", was hij tevreden over zijn resultaat. "Ik voelde me vanochtend niet zo goed, en ook niet tijdens de verkenning en warming-up. Maar ik hervond de controle in de cross om het podium te halen. Hierdoor miste ik misschien de kans om nog voor de tweede plaats te gaan, maar ik ben blij met mijn derde plaats en denk dat dit het hoogst haalbare was vandaag."

Nys bljjft voorlopig de cross en de weg combineren, maar dat blijkt geen gemakkelijke opdracht. "Ik doe beide disciplines te graag om er volledig afstand van te nemen, maar het kan misschien altijd iets beter gecombineerd worden. Het is een drukke kerstperiode geweest, dus ik voel vandaag wel dat het in de benen sluipt."



De volgende opdracht voor Nys is normaal gezien de wereldbekercross in zonhoven. Daar gaat hij op zoek naar zijn derde overwinning in de wereldbeker, na eerdere zeges in Tabor, Flamanville en Dendermonde.