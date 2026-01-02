Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier was vorig seizoen een van de veelwinnaars op de weg. Onze landgenoot pakte onder meer twee ritzegs in de Tour en laat zich nu uit over zijn toekomst.

Merlier is uitgegroeid tot een van de snelste mannen in het peloton. Op zijn 33ste lijkt hij op de top van zijn kunnen te zitten, al blijft de West-Vlaming ons soms verrassen. 16 keer mocht hij in 2025 het zegegebaar maken.

Het is afwachten wat het nieuwe jaar zal brengen voor Merlier, die bij Sporza over de nabije en de minder nabije toekomst praat. Zo onthult hij al zijn eventuele pensioenplannen, na zijn contract tot 2028 bij zijn huidige team Soudal-Quick Step.

Merlier wil prof blijven tot 2030

"Ik zou graag prof blijven tot 2030", vertelt Merlier. "Dan ben ik 38 jaar, een mooie leeftijd om te stoppen. 2030 is ook een mooi getal."

"Ik ben laat naar de weg gekomen en ik voel me niet uitgeblust", voegt hij toe. Ik ontdek nog altijd koersen waar ik voor het eerst aan de start sta. En op mijn sprint zit er nog geen sleet, vind ik."

Lees ook... Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"›

In 2028 zou hij zijn carrière kunnen afsluiten met een wereldtitel, wanneer er in Abu Dhabi een WK op maat van de snelle mannen gepland staat. "Hopelijk haal ik dan de selectie, want de jeugd zal ook staan te dringen. Maar mocht ik er wereldkampioen worden, dan stop ik misschien toch dan al. Neen, grapje."