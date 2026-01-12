📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

Mathieu van der Poel sloeg het Nederlands kampioenschap over en is al een week stevig aan het training. Dat doet hij wel nog altijd in het oude shirt van Alpecin-Deceuninck.

Na Zonhoven besliste Mathieu van der Poel om de pauzeknop in te drukken en voor zo'n drie weken naar Spanje te trekken. Daar stoomt de wereldkampioen veldrijden zich klaar voor het voorjaar en het WK veldrijden.

Van der Poel deelt details van training in Spanje

En Van der Poel legt er stevig de pees op in Spanje. Op zijn sociale media deelde Van der Poel de statistieken van zijn training. Maandag trainde Van der Poel zo'n 215 kilometer met onderweg net geen 3000 hoogtemeters.

Van der Poel legde die 215 kilometer met enkele renners van Red Bull-BORA-hansgrohe af aan een gemiddelde snelheid van 38,5 km/u en verbrandde daarbij net geen 6.000 kcal.

Van der Poel traint in oude uitrusting

Wat ook opvalt, is het feit dat Van der Poel en zijn ploegmaats nog altijd trainen in de uitrusting van vorig jaar met daarop nog Deceuninck prominent vooraan en achteraan op het shirt.

Nochtans werden de nieuwe shirts van Alpecin-Premier Tech al voorgesteld en werden die ook al gebruikt door onder meer Niels Vandeputte in het veld. Wellicht is de op maat gemaakte uitrusting van Van der Poel nog niet klaar.



