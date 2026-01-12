📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

Foto: © photonews

Wout van Aert zit tien dagen na zijn valpartij en enkelbreuk in Mol weer op de fiets. Van Aert maakte buiten een trainingstocht van een uur.

Op 2 januari sloeg voor Wout van Aert het noodlot toe bij een valpartij in Mol. Van Aert liep daarbij ook een kleine breuk in de enkel op, Een dag later ging Van Aert in Herentals ook onder het mes. 

Van Aert traint eerste keer weer buiten

Het was onduidelijk hoe lang Van Aert van de fiets zou moeten blijven en of zijn voorbereiding op het klassieke voorjaar in het gedrang zou komen. De schade lijkt al bij al mee te vallen, Van Aert kon al een eerste keer buiten trainen. 

In iets meer dan een uur reed Van Aert zo'n 33 kilometer. "Gewonnen maandag", schreef Van Aert op zijn Strava, een verwijzing naar de Antwerpse traditie Verloren maandag die vandaag wordt gevierd. 

Van Aert naar Spanje?

Wellicht vertrekt Van Aert vandaag nog richting Spanje, dinsdag staat daar de mediadag van Visma-Lease a Bike op het programma en zal ook de ploegstage van Visma-Lease a Bike daarna van start gaan. 


Van Aert wil op 7 maart aan de start staan van de Strade Bianche, nu hij alweer op de fiets zit lijkt dat wel te kunnen. Of hij ook het openingsweekend eind februari rijdt, zal dinsdag duidelijk moeten worden. 

 
Wout Van Aert

