Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

Belgian Cycling heeft de Nederlander Theo Bos aangesteld als de nieuwe sprintcoach van de Belgische baanwielrenners. Hij moet de Belgische pisterenners klaarstomen richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Vijfvoudig wereldkampioen

Theo Bos (42) is zeker geen onbekende naam in het baanwielrennen. De Nederlander werd in zijn carrière vijf keer wereldkampioen op de baan en won op de Olympische Spelen in 2004 in de sprint.

In dat onderdeel wordt Bos nu aangesteld bij Belgian Cycling en volgt hij Jonathan Mitchell op. Bos was tot voor kort aan de slag als Nederlands BMX-bondscoach en was daarvoor drie jaar de nationale pistecoach in China.

Bos wordt sprintcoach bij Belgian Cycling

Nu keert Bos dus terug in het baanwielrennen. "Vorig jaar was ik aanwezig op het WK voor junioren in Apeldoorn en toen ik daar de baan opliep, begon het toch weer te kriebelen", zegt de Nederlander op de website van Belgian Cycling.

"In België krijg ik de kans om aan het sprintproject verder te werken. Het is een leuke en mooie uitdaging. De faciliteiten zijn er, er is enthousiasme en er zijn talenten genoeg."



"Nu is het zaak om structuur aan te brengen en rustig door te groeien naar de absolute top. Daar is even tijd voor nodig." Het grote doel is uiteraard de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.