Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

Emiel Verstrynge zet ondanks een tweede plaats op het BK veldrijden een punt achter zijn seizoen in het veld. Paul Herygers begrijpt die keuze wel.

Geen WK veldrijden voor Verstrynge

Met een tweede plaats op het BK veldrijden heeft Emiel Verstrynge het Thibau Nys nog moeilijk gemaakt. Zonder Wout van Aert lijkt hij ook rijp voor een medaille op het WK in Hulst op 1 februari.

Daar zal Verstrynge echter niet aan de start komen, want hij zal zich nu focussen op zijn voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. "Als ik hem hoor praten, dan bloedt mijn hart niet", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Verstrynge rijdt Strade Bianche

Volgens Herygers hoort Verstrynge thuis op de weg, iets wat hij heel graag doet en ook hij weet ook wat hij moet doen voor Alpecin-Premier Tech. Op 7 maart staat Verstrynge al aan de start van de Strade Bianche.

Herygers begrijpt dat dat iets te dichtbij ligt om nog door te trekken tot het WK begin februari. Hij heeft dan ook begrip voor wat de broers Roodhooft met Verstrynge van plan zijn.

Lees ook... Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"›

"Christoph Roodhooft weet perfect wat hij ermee doet en wat dat betekent. Dat moet met beide partijen overwogen worden en dat is niet met het mes op de keel. Dat wordt heel proper gespeeld."