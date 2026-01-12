Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Emiel Verstrynge zet ondanks een tweede plaats op het BK veldrijden een punt achter zijn seizoen in het veld. Paul Herygers begrijpt die keuze wel.

Geen WK veldrijden voor Verstrynge

Met een tweede plaats op het BK veldrijden heeft Emiel Verstrynge het Thibau Nys nog moeilijk gemaakt. Zonder Wout van Aert lijkt hij ook rijp voor een medaille op het WK in Hulst op 1 februari. 

Daar zal Verstrynge echter niet aan de start komen, want hij zal zich nu focussen op zijn voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. "Als ik hem hoor praten, dan bloedt mijn hart niet", zegt Paul Herygers bij Sporza. 

Verstrynge rijdt Strade Bianche

Volgens Herygers hoort Verstrynge thuis op de weg, iets wat hij heel graag doet en ook hij weet ook wat hij moet doen voor Alpecin-Premier Tech. Op 7 maart staat Verstrynge al aan de start van de Strade Bianche. 

Herygers begrijpt dat dat iets te dichtbij ligt om nog door te trekken tot het WK begin februari. Hij heeft dan ook begrip voor wat de broers Roodhooft met Verstrynge van plan zijn. 

Lees ook... Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"
"Christoph Roodhooft weet perfect wat hij ermee doet en wat dat betekent. Dat moet met beide partijen overwogen worden en dat is niet met het mes op de keel. Dat wordt heel proper gespeeld."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Paul Herygers

Meer nieuws

Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

10:00
Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

19:00
Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

09:00
Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

08:30
Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

08:00
Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

07:00
Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

21:30
"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

13:00
Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

20:30
Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

17:25
Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

16:30
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

12:00
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

11/01
Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

11/01
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

11/01
Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

10/01
Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

10/01
'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

10/01
"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

10/01
De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

10/01
Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

10/01
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

10/01
Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

10/01
Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

10/01
Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

10/01
Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

10/01
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

10/01
De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

10/01
Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

10/01
Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

10/01
Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

10/01
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10/01
📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

10/01
Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

10/01
"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

10/01
Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

09/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Laura Verdonschot Sven Nys Remco Evenepoel Sven Vanthourenhout Johan Bruyneel Wout Van Aert Emiel Verstrynge Toon Aerts Marion Norbert-Riberolle Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Dylan Van Baarle Angelo De Clercq Tom Boonen Roger De Vlaeminck Bart Wellens Erwin Vervecken Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved