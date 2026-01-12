Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Het WK veldrijden is de laatste grote afspraak van het seizoen. Kan iemand Mathieu van der Poel van een achtste wereldtitel houden?

Nu de kerstperiode en de nationale kampioenschappen achter de rug zijn, is het WK veldrijden de laatste grote afspraak van het seizoen in het veld. Dat staat op 1 februari op het programma in Hulst.

Kan Nys Van der Poel uitdagen op WK?

Mathieu van der Poel is uiteraard de grote topfavoriet en het is maar de vraag of iemand hem van zijn achtste wereldtitel zal kunnen houden. De Nederlander is nu al twee jaar ongeslagen in het veldrijden.

Ook Thibau Nys zal volgens Paul Herygers niet in de buurt komen van Mathieu van der Poel. Zelfs een waterkans ziet hij niet. "Die is er altijd, maar ik kan me niet inbeelden…", zegt Herygers bij Sporza.

"Je moet er maar naast gaan staan en je wordt een kopje kleiner. Bij mij was dat gevoel altijd aanwezig als ik naast een wereldtalent kom te staan, dan dim je gewoon", gaat Herygers verder.

Van der Poel heeft zinnen gezet op achtste wereldtitel

Lees ook... Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk›

Want Van der Poel heeft er ook een doel van gemaakt om top te zijn op het WK in Hulst en is al een week aan het trainen in Spanje. De wereldkampioen laat ook de Wereldbeker in Benidorm zondag schieten.