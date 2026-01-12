Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Van sfeer en gezelligheid is volgens ex-renner Davide Cimolai geen sprake meer in het peloton. Renners trekken zich in het hotel terug op hun kamer en zijn vooral met schermen bezig.

Na een carrière van 16 jaar besloot de 36-jarige Italiaan Davide Cimolai zijn fiets eind 2025 aan de haak te hangen. Tijdens zijn carrière zag Cimolai veel veranderen, vooral na de koersen in het hotel en aan tafel.

Sociale media en streaming beïnvloeden de koers

"Wat renners kapotmaakt, is dat ze geen plezier meer maken", zegt Cimolai bij SpazioCiclismo. Volgens Cimolai zijn vooral sociale media en streamingdiensten zoals Netflix daarvan de oorzaak.

"Renners sluiten zich op in hun kamer om Netflix te kijken en op social media te zitten. Dat is een slechte zaak, die de renners erg beïnvloedt", gaat de Italiaan verder. “Het is heel triest."

Cimolai zag nog weinig plezier aan tafel

Cimolai probeerde tegen de stroom in te gaan. "Ik dwong mezelf om niet op mijn telefoon te zitten en probeerde een gesprek te starten met wat vragen. Maar dat kwam bijna altijd alleen van mij."



Het lijkt een van de oorzaken te zijn waarom steeds meer renners met mentale problemen lijken te kampen. De druk om te winnen is in elke koers hoog en kennen hun ploegmaats ook niet meer voldoende om er met hen over te praten.